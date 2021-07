IKKE TIL Å TRO: Karsten Warholm (25) var ikke født da Kevin Young i 1992 satte den til torsdag kveld gjeldende verdensrekorden 46,78 sekunder på 400 meter hekk. Norges største OL-gullfavoritt senket den med utrolige 8/100. Foto: MATTIS SANDBLAD

Vebjørn Rodal: OL-gullvinneren vil slette verdensrekorden

BISLETT (VG) Vebjørn Rodal (48) slår nærmest fast at Karsten Warholms suverene verdensrekord 46,70 sekunder på 400 meter hekk på Bislett i går kveld kommer til å bli slettet i OL-finalen om 32 dager.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror vinneren i OL løper fortere enn 46,70, sier NRKs mangeårige ekspertkommentator noen minutter etter at Karsten Warholm på Bislett torsdag kveld har senket Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord 46,78 sekunder med 8/100.

Og ikke minst senket sin snaut ett år gamle personlige rekord med 17/100.

– Det tror du?

– Ja! er Rodals kontante svar.

På spørsmål om hva som får OL-gullvinneren på 800 meter fra Atlanta for 25 år siden til virkelig å tro det, svarer han «skjerpingen og forberedelsene til en olympisk konkurranse».

– Det kommer til å være varmt og gode forhold der. Jeg tror gullmedaljevinneren på 400 meter hekk i OL setter verdensrekord, svarer og gjentar Vebjørn Rodal.

Han er ikke alene om å mene det. Det gjør også det amerikanske sprinteren Jessica Beard (32):

Rodal mener at den nye prestisjen i øvelsen, som han uttrykker det, er enda en grunn til å tro at verdensrekorden kan stå for fall klokken 05.20 norsk tid tirsdag 3. august, etter innledende heat og semifinalene. Rodal peker på det brasilianske stjerneskuddet Alison dos Santos (21) som senket sin personlige rekord med 19/100 – til 47,38 sekunder – da han «var hakk i hæl» på Warholm torsdag kveld.

Se rekordløpet her:

– Da jeg så hvor nær han var da det gjensto 10 meter, tenkte jeg at «det blir ikke verdensrekord». Men så viser det seg at også han hever seg. Og så har du Rai Benjamin (23) der borte i California, sier Vebjørn Rodal.

Amerikaneren, som ble nummer to bak Warholm i VM høsten 2019, senket sin personlige rekord med 15/100 fra 46,98 i 2019 til 46,83 sist helg under det amerikanske mesterskapet i Eugene.

I sammenhengen er Qatars Abderrahman Samba (25), som i 2018 var Warholms overmann, glemt. Men han har siden stort sett ikke hengt med i svingene. Samba klarte kun moderate 48,26 sekunder under Diamond League-stevnet på hjemmebane i slutten av mai.

Vebjørn Rodal er helt med på at en verdensrekordforbedring med 8/100 kan kalles «knusing». Han gir imidlertid også uttrykk for at han er litt betenkt når det gjelder Karsten Warholms konkurranseforberedelser i OL-sesongen 2021. Bislett-sjokket var hans første 400 meter hekk-løp denne sesongen. I Monaco neste fredag løper han sitt andre, og det er det – foran det første av (etter alt å dømme) tre i Tokyo 30. juli.

les også Warholm hylles internasjonalt: – Du er nydelig

– Det synes jeg kan være litt skummelt i en såpass teknisk øvelse. Har du (Warholm) da nok kontroll på øvelsen? Men du trenger ikke lure på det etter i dag (torsdag), korrigerer NRKs ekspertkommentator seg selv.

– For å legge litt malurt i begeret. Hva kan gå galt for at han ikke skal ta OL-gullet, som alle forventer?

– Det tror jeg vil handle om at en av konkurrentene, og da i første rekke Rai Benjamin, løper enda fortere, svarer han.

– Og det tror du at Benjamin er i stand til?

– Jeg synes det han gjorde i det amerikanske mesterskapet (46,83) ikke var så komplett. Det var noen små feil i det løpet, og det var ikke så veldisponert. Det bor mye i Rai Benjamin også. Men han er kanskje ikke like rå på å få det ut ved de rette anledningene, svarer Vebjørn Rodal.

Karsten Warholms mangeårige kjæreste Oda Djupvik legger ikke skjul på at hun synes typen er rå:

Vebjørn Rodal tilføyer at amerikanerens potensial er så stort at «duellen lever til fulle inn i OL». Han er på den annen side usikker på om den annonserte generalprøveduellen mellom Warholm og Benjamin i Monaco 9. juli kommer i stand. På Bislett torsdag verserte det rykter om at amerikaneren ikke ville ta turen til Europa «så tidlig» før OL.

Han sto fredag ettermiddag fortsatt i startlisten til arrangøren i fyrstedømmet.

– Vi får se. Hvis det blir noe av, så legger det noen premisser for OL-konkurransen. Den som taper den duellen får et spark på skarpleggen – med piggsko, sier Vebjørn Rodal og humrer nærmest med tanke på hva som er i vente.