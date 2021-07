VERDENSREKORD: Karsten Warholm med det synlige beviset på at han løp inn til verdensrekord. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Warholm takker konkurrentene: − Har følt at denne rekorden er litt min

BISLETT (VG) Karsten Warholm (25) løp inn til verdensrekord på 400 meter hekk på Bislett. Det takker han konkurrentene for.

Frem til 2018 var Kevin Young den eneste som hadde løpt under 47 sekunder på 400 meter hekk i historien. Young satt en nærmest legendarisk verdensrekord på øvelsen tilbake i 1992 med tiden 46,78. Men siden 2018 har flere løpere nærmet seg Young.

Abderrahman Samba var den første som kom seg under 47 sekunder med tiden 46,98 og i 2019 brøt både Karsten Warholm og Rai Benjamin «drømmegrensen».

Torsdag var det en annen drømmegrense som ble senket da Warholm løp inn til verdensrekordtid 46,70, en snau uke etter at Rai Benjamin løp på 46,83. Warholm senket sin egen personlige rekord med hele 17 hundredeler.

– Var Benjamins løp noe som ga inspirasjon til deg?

– Selvfølgelig. For å være helt ærlig, så tror jeg ikke jeg hadde stått her med den verdensrekorden i dag hvis det ikke hadde vært for konkurrentene mine over mange år, sier Warholm til VG.

KONKURRENTER: Rai Benjamin gir en klem til Karsten Warholm etter finalen på 400 meter hekk.

Med VM-gull i 2017 og i 2019, har Warholm vært i verdenstoppen i mange år, og har stått i fronten for den nye generasjonen på 400 meter hekk.

– Det er alltid noen nye det har blitt snakket om, men jeg føler jeg alltid har vært den utøveren som har vært i den diskusjonen. Så er det blitt byttet litt rundt, men jeg har på en måte følt at denne rekorden er litt min. Det er ikke slik det funker i praksis, du må gå ut der og fortjene det. Det at Rai Benjamin løp så fort fikk meg til å innså at det kan være nå eller aldri. Og de øyeblikkene må man ta, sier Warholm.

Nå er spørsmålet om Warholm og Benjamin vil møte hverandre før OL. De to har ikke løpt mot hverandre siden VM i Doha i 2019, hvor Warholm tok gullet 24 hundredeler foran Benjamin.

For et par dager siden ble det klart at Benjamin og Warholm etter planen skal møtes på 400 meter hekk i Monaco 9. juli.

– Hvis han har lyst til å ta de tidssonene, så takker og bukker jeg for det, sier Warholm.

Warholm håper verdensrekorden nå kan bli noe de kan bygge videre på.

– Jeg håper at vi skal klare å fordøye det ganske fint, og at det ikke blir en greie som skal slite meg ut, men en greie jeg kan bygge videre på, sier han.

Det kan også være at det trengs inn mot OL.

– Jeg tror helt oppriktig at vinneren i OL løper raskere enn 46,70. Dette holder ikke til OL-gull, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal til VG.

– Må den som skal vinne OL sette verdensrekord, Warholm?

– Han må i hvert fall være god nok til det. Det er nok litt annerledes i OL. Det er tre runder, det er veldig varmt og trykkende. Den som skal vinne OL må i hvert fall være i stand til å sette verdensrekord, sier Warholm.