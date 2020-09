Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Warholm vant – men endte langt bak verdensrekorden

Karsten Warholm (24) jaktet verdensrekord, men var aldri i nærheten av å true den 28 år gamle rekorden. Ved målgang var nordmannen tydelig oppgitt.

Karsten Warholm har fått blod på tann, og under «Golden Spikes»-stevnet i Ostrava i Tsjekkia gjorde han et nytt forsøk på verdensrekorden på 400 meter hekk.

Den har stått i 28 år og tilhører Kevin Young. Den norske friidrettsstjernen har nærmet seg amerikanerens tid på 46.78, og Young har vært klar på at hans tid som rekordholder snart er over.

I Ostrava løp Warholm inn til 47.62. Det er langt bak egen rekord på 46.87. Ved målgang ristet nordmannen på hodet og så ikke ut til å skjønne hva som hadde gått galt.

– Det går ikke denne gangen. Det er årets svakeste løp. Det virket som han datt litt ut av rytmen. Han slår oppgitt ut med armene. Her er det en litt oppgitt Karsten Warholm når han løper midt på 47-tallet, sa NRKs Jann Post under sendingen.

Warholms sesong på 400 meter hekk 400 meter hekk: Monaco, 14. august: 47.10

Stockholm, 23. august: 46.87 Vis mer

I lang tid har Warholm hatt bane sju som personlig favoritt. Etter superløpet i bane åtte i Stockholm i august, stilte han på ny i den ytterste banen i Ostrava.

24-åringen banket ut av startblokkene i kjent stil, og sa raskt adjø til konkurrentene. Hans to største rivaler, Adberrahman Samba og Rai Benjamin, stilte ikke til start denne gangen heller, og det var franske Ludvy Vaillant med personlig bestetid på 48.30 som var sterkeste konkurrent på papiret i Tsjekkia.

Warholm måtte trippe litt inn mot den nest siste hekken, men unngikk å treffe den siste hekken - slik som i Stockholm. Han løp i ensom majestet på oppløpet, og krysset mållinjen i kjent stil - ved å slenge den ene armen frem.

Men heller ikke denne gangen klarte han å overgå Young, som enn så lenge kan puste lettet ut.

les også Kongen til Warholm: Tror ikke det blir Tokyo-OL

På få år har Warholm blitt et av friidrettens største og mest ettertraktede navn. Mange fryktet for tomrommet Usain Bolt ville etterlate seg, men nordmannen har gjort sitt for å opprettholde interessen for sporten.

Til stevnet i Tsjekkia ble Warholm flydd inn i privatjet – akkurat slik Bolt ble i sin tid – og arrangøren har gjort alt for å optimalisere forholdene for verdensrekord.

Forrige gang en nordmann satte en verdensrekord i friidrett var i 1999. Da kastet Trine Hattestad 67.61 meter i spyd.

Friidretts-NM på Fana stadion i Bergen 18. til 20. september blir trolig siste konkurranse for Warholm denne sesongen. Der er han påmeldt 400 meter hekk og 400 meter flatt.

