Derfor er han folkehelt: Både norsk og unorsk!

Publisert: 09.08.18 21:02 Oppdatert: 09.08.18 22:59

Noen har rett og slett bare alt.

Karsten Warholm , mine damer og herrer.

På dagen ett år etter at han bergtok friidrettsverden med å bli verdensmester i London , har multitalentet fra Ulsteinvik igjen vist seg best når det gjelder .

Han var den store favoritten og innfridde med personlig rekord på 47,64, selv om han ble hardt presset av tyrkiske Yasmani Copello helt frem til den tiende hekken.

Én ting er å oppnå suksess, noe annet er å gjenskape den.

Men det mest interessante med Karsten Warholm, er faktisk måten han gjør det på.

Med så mye selvtillit , med så mye guts i hodet – og med en bakgrunn som fascinerer.

På mange måter er 22-åringen både den ultimate eksponenten for norsk idrettskultur, og det stikk motsatte, på én og samme tid.

For alle som liker det norske mantraet om ikke å spesialisere seg for tidlig, er historien om Karsten Warholm søt musikk.

Dette er mannen som først i voksen alder fant ut at det var 400 meter hekk som skulle bli hans primærøvelse, og som har brukt mangekamp til å dyrke bredden i talentet. Han har hatt stor nytte av klubbmiljøet i Dimna i årene mens kroppen utviklet seg.

I nyere tid er det partnerskapet med trener Leif Olav Alnes, mannen som også var sentral i den norske storhetstiden på 90-tallet, som har vært hovednøkkelen til de ekstreme sprangene karrieren har tatt på kort tid.

Men fenomenet Karsten Warholm handler om så mye mer enn den revolusjonerende sportslige utviklingen siden OL i Rio de Janeiro for to år siden.

Det handler like mye om en personlighet som akkurat treffer den perfekte selvtillitsplanken, som er sjarmerende uten å bikke over i å bli altfor cocky. Han utviser en holdning som kanskje ikke helt forbindes med tradisjonell, norsk verbal beskjedenhet, noe han deler med en viss storfamilie fra Sandnes.

Nå sperrer verdenspressen opp øynene over mentaliteten, når Warholm forklarer hvorfor han både går for 400 meter hekk og 400 meter flatt i samme mesterskap. De elsker replikken, glimtet i øyet og troen på at alt faktisk kan være mulig.

«Jeg vet ikke om noen som har hatt suksess med å kombinere dette før. Det trigger meg», sa Warholm før EM-eventyret var skikkelig i gang.

Nå er han både verdensmester og europamester på 400 meter hekk, og fortsatt er det én Warholm-finale igjen å glede seg til i Berlin.

Før 400 meter hekk-finalen var beskjeden fra trener Alnes «å løpe som om det ikke fantes noen morgendag». Den pipen får en annen lyd fredag 10. august 2018 ...

Da blir Matthew Hudson-Smith en lei nøtt å knekke.

Men maken til nøtteknekker skal du lete lenge etter.