TREKKER SEG: Filip Ingebrigtsen løper ikke 5000 meter i EM i Berlin. Det fortalte han til pressen lørdag. Bak i blått går legen Ove Talsnes. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Filip Ingebrigtsen trekker seg fra 5000 meter-finalen

Publisert: 11.08.18 12:30 Oppdatert: 11.08.18 12:59

FRIIDRETT 2018-08-11T10:30:30Z

OSLO/BERLIN (VG) Filip Ingebrigtsen (25) må stå over kveldens finale på 5000 meter i Berlin-EM grunnet fallet på 1500 meter-semifinalen onsdag.

– Jeg fikk litt vondt i ryggen da jeg ramlet. Det gjør vondt når jeg puster, og når jeg skal løpe 5000 meter må man gjerne puste litt. Det er litt dritt, sier Ingebrigtsen lørdag klokken 12.30.

25-åringen har pådratt seg en brist i det ene ribbeinet.

– Det er stikkende vondt, forteller Ingebrigtsen.

Så ut som gull

Det var i semifinalen på 1500 meter at Ingebrigtsen falt oppå lista , og måtte ta et ordentlig magadrag for å løpe seg til finaleplass.

– Jeg merket smertene på nedjoggen, men håpet at det skulle bli bedre. Det ble det ikke. Det ble heller litt økende smerte, sier Ingebrigtsen.

Det var først etter 1500 meter-finalen at bristen ble oppdaget.

– Vi fant ingen forklaring. Han er i kjempeform og gjorde dragene på oppvarmingen, og så ut som gull. Jeg måtte virkelig sette meg ned å tenke «hva er dette?». Etter løpet kunne vi konstatere at det var en brist da vi undersøkte han, forklarer legen Ove Talsnes til VG.

– Veldig dumt

25-åringen fra Sandnes måtte også sy flere sting i leggen etter fallet, men det er først og fremst ribbeinet som er problemet i ettertid.

– Jeg synes det er veldig dumt. Jeg har gledet meg veldig til EM og har hatt det som det store målet. Jeg var veldig godt forberedt, sier mellomstebror Ingebrigtsen, som ble europamester på 1500 meter i 2016.

– Fryktelig vondt

Fredag var han langt bak da lillebror Jakob (17) ble tidenes yngste EM-vinner i friidrett på 1500 meter. Filip Ingebrigtsen havnet på 12. plass, nest sist.

– Jeg var forberedt på å løpe så bra jeg kunne. Resten kunne jeg ikke gjøre noe med, så jeg tenkte ikke så mye på smertene. Men det ligger i bakhodet når det gjør vondt å gå ut av sengen og ta på seg sokkene, sier Filip Ingebrigtsen.

– Nei, vi var ikke i tvil om det, men det var det første vi sjekket. Han hadde ikke fryktelig vondt i brystet da. Han hadde like vondt i skulderen og låret. Det var ikke noe klinikk på ribbeinsbrist da, men det blir vondere og vondere, svarer Talsnes på spørsmål om de var usikre på å løpe gårsdagens finale.



Han skal nå støtte brødrene Jakob og Henrik før finalen som går lørdag kveld 20.55. Henrik Ingebrigtsen har årsbeste på distansen med 13:16,97.

– Jeg tror det kan bli en veldig kjekk dag i dag også for dem. Det blir gøy å se dem fra tribunene også, sier Filip Ingebrigtsen.