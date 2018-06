STERK PÅ BISLETT: Caster Semenya hadde ingen problemer med å vinne 800 meteren på Bislett 7. juni. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Caster Semenya tar nye testosteron-regler til CAS: – Jeg er svært opprørt

Publisert: 19.06.18 17:37 Oppdatert: 19.06.18 18:02

Caster Semenya forsøker å stoppe de nye reglene det internasjonale friidrettsforbundet IAAF ønsker å innføre. Den sørafrikanske løperstjernen har brakt saken inn for CAS.

Den internasjonale voldgiftsretten i Sveits bekrefter i en pressemelding at det blir CAS-sak. Planen er å innføre det nye reglementet – «IAAF Eligibility Regulations for Female Classification» – fra 1. november i år.

Den innebærer at kvinner med for høye nivåer av testosteron må medisinere seg for å redusere nivåene i en periode på seks måneder. Deretter må man kunne dokumentere at nivåene konstant ligger under et nivå på «fem nanamol pr. liter».

– Jeg er svært opprørt over at jeg igjen er blitt dyttet ut i offentligheten. Jeg liker ikke å snakke om den nye regelen. Jeg vil bare løpe naturlig, være på den måten jeg ble født. Det er ikke rettferdig at jeg må forandre meg. Det er ikke «fair» at folk setter spørsmålstegn ved hvem jeg er. Jeg er Mokgadi Caster Semenya. Jeg er kvinne og jeg er rask, skriver hun i en pressemelding.

Testosteron-reglene skal gjelde kvinner som løper 400 meter til en engelsk mil. Caster Semenyas beste distanser er 800 og 1500 meter. 27-åringen har to OL-gull og tre VM-gull på merittlisten.

Etter friidretts-VM i 2009 måtte 27-åringen underkaste seg kjønnstester og fikk først etter en lang prosess klarsignal for å konkurrere igjen som kvinne. Semenya har en medfødt høy produksjon av det mannlige kjønnshormonet testosteron.

Det internasjonale friidrettsforbundet mener at løpere som har for høyt testosteronnivå i kroppen – som Semenya – har en fordel av dette på kortere distanser. IAAF argumenterer med at de som forbund har et ansvar for å sikre like konkurranseforhold for løperne.

Ifølge sørafrikanske Eyewitness News argumenterer Semenya slik i CAS-anken:

– Reglene er diskriminerende, irrasjonelle og illegale. De er i strid med IAAFs lover, det olympiske charter, lovene i Monaco (hvor IAAF holder til), lovene til steder hvor internasjonale stevner blir holdt. Reglene er også i strid med generelle menneskerettigheter verden over.

Caster Semenya konkurrerte tidligere i juni på Bislett. Hun hadde ingen problemer med å vinne 800 meteren i Diamond League med over et sekunds margin.