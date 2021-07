KONKURRENTER: Mohamed Katir og Timothy Cheruiyot. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Ingebrigtsen-konkurrent «perset» med fem sekunder i Monaco: − Det er galskap

Spanske Mohamed Katir sprang inn til tiden 3.28,76 og satte nasjonal rekord. Dermed forbedret han egen rekord med nesten fem sekunder.

– Hva er det som skjer? Pers med fem sekunder, kommenterte NRKs Jann Post, som ikke virket å tro sine egne øyne.

Fra før hadde Katir rekord på 3.33,62 på 1500-meter. Plutselig var han bare åtte hundredeler fra å slå Jakob Ingebrigtsens europeiske rekord.

– Det er galskap. Jeg er veldig glad. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, sier Katir etter løpet.

– Hvordan er det mulig å forbedre egen rekord med fem sekunder?

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare deg det, men jeg skapte historie i dag.

Jakob Ingebrigtsen ble også spurt om bragden.

– Han løp 12.50 i Firenze, så han er selvsagt en veldig god løper, sa han i den digitale pressesonen.

SPURT: Timothy Cheruiyot løper inn til seier foran Mohamed Katir og Jakob Ingebrigtsen. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Katir forteller at nordmannen har vært en stor inspirasjonskilde for ham selv.

– Jakob er en stor idrettsutøver. For meg er han et eksempel til etterfølgelse. Vi er begge unge, han er 21, jeg er 23. Vi lærer av veldig flinke folk. Vi kan gjøre noe veldig stort i løpet av de to eller tre neste årene.

Kenyanske Timothy Cheruyiot vant, satte årsbeste i verden og noterte personlig rekord med 3.28,28. Tiden til Ingebrigtsen ble 3.29,25.

Cheruiyot mislyktes imidlertid i det kenyanske mesterskapet. Han ble nummer fire og er i utgangspunktet ikke tatt ut til å løpe distansen under OL i Tokyo.

– Det er bra for progresjonen før OL. Jeg håper at jeg vil være en del av laget. Jeg vet ikke ennå, men jeg får vite det denne uken, sier Cheruiyot i den digitale pressesonen.

– Det tror jeg ikke på. Ikke før jeg ikke ser ham på startstreken, sier Jakob Ingebrigtsen om uttaket.

Slik gikk det i Monaco: