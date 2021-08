Karoline Bjerkeli Grøvdal under forsøket på 5000 meter tidligere i OL. Foto: Lise Åserud, NTB

Karoline Bjerkeli Grøvdal: − Det var et døgn som var litt vondt

TOKYO (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (31) fikk trøbbel med pusten i den ekstreme luftfuktigheten da hun løp finalen på 5000 meter.

Etter som det var et voldsomt regnvær rett i forkant, var det ekstremt høy luftfuktighet under løpet.

– Jeg tror nok at det er en del av forklaringen. Det var spesielle forhold med regn rett i forkant. Jeg trives ikke med det. Jeg merket det veldig på pusten. Jeg pustet mer enn normalt. Jeg vil tro at det var en reaksjon på luftfuktigheten, sier hun foran lørdagens 10.000 meter på Olympiastadion i Tokyo.

Hun har fått sjekket at det ikke er noe sykdom i kroppen.

Grøvdal ble tidlig hektet av på 5000 meter-finalen i OL og endte på nest sisteplass.

– Dette er en fart som Karoline nesten løper baklengs til daglig, sier NRK-eksperten Vebjørn Rodal underveis.

Grøvdals personlige rekord på 10.000 meter er på 30,50,84 – satt på Bislett i mai 2021.

– Jeg tror jeg er omtrent like god på 5000 og 10000.

– Jeg må minne meg selv på at ting snurt for i idrett, sier hun i møte med norske medier i OL-landsbyen torsdag.

– Det er lett å glemme at jeg egentlig er i god form. Jeg prøver å glemme den opplevelsen. Det handler ikke om å lete etter masse svar. Jeg stoler på at jobben er gjort. Jeg merket tidlig at jeg hadde en dårlig dag i 5000 meter-finalen.

– Det var et døgn som var litt vondt etterpå, innrømmer Grøvdal, som tror det omtalte banedekket ikke er noen fordel for langdistanse.

– Når det er gunstig for de korte distansene, er det sjelden en fordel for oss. Vi vil helst ha så hardt underlag som mulig.

Karoline Bjerkeli Grøvdal fikk i mai stor internasjonal oppmerksomhet da hun løp inn til uoffisiell verdensrekord på 5000 meter gateløp. Så viste det seg at løypa hadde vært 12,5 meter for kort.

4. juni brøt hun en ny barriere da hun løp 3000 meter på Bislett på tiden 8.30,84. Det er raskere enn norgesrekorden til Grete Waitz (8.31,75), men tiden ble ikke godkjent fordi hun hadde mannlige harer.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har to bronsemedaljer fra EM: 10.000 meter i 2016 og 3.000 meter hinder i 2018. Hun har aldri tatt medalje i VM eller OL for senior.