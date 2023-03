TOK GULL: Sondre Guttormsen.

Norsk bragd i stavsprang: Guttormsen tok EM-gull

Sondre Guttormsen (23) sikret norsk gull i stavsprang i innendørs-EM i Istanbul.

VG utvider saken.

Guttormsen hadde ingen problemer med å komme seg over 5.70 og 5.80. Ettersom han var den eneste som klarte det uten å gjøre noen feil, ledet han konkurransen før forsøkene på 5.85.

Der ble det tre riv på samtlige av konkurrentene, og dermed var EM-gullet i boks for Guttormsen.

Det er ikke bare 23-åringens første gull, men også hans første medalje på seniornivå i et internasjonalt mesterskap.

For en måned siden satte Guttormsen ny norsk rekord da han hoppet over 5.90 under et stevne i New Mexico i USA. Ettersom gullet allerede var i boks før hans siste hopp, kunne Guttormsen prøve seg på 5.91 etter at gullet var sikret.

23-åringen trakk seg imidlertid under tilløpet, og dermed endte vinnerhoppet på 5.80.

Se rekordhoppet her.

Svenske Armand Duplantis innehar verdensrekorden på 6.22. Han var imidlertid ikke med i EM.

Pål Haugen Lillefosse var også med i finalen, men han rev tre ganger på rad etter forsøk på 5.70, 5.80 og så 5.85.

– Det var irriterende, spesielt når ikke Duplantis er her, sier Lillefosse, som også øynet medalje, til NRK.

Tidligere søndag tok Jakob Ingebrigtsen gull på 3000 meter, mens Sander Aae Skotheim tok sølv i syvkamp.