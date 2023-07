KLARTE OL-KRAV: Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Grøvdal klarte VM-kravet – Tsegay best på 5000 meter

Karoline Bjerkeli Grøvdal (32) løp inn til en niendeplass under søndagens 5000m i Diamond League.

Grøvdal løp inn til 14.45,24. Det er hennes tredje beste tid på 5000 meter, og er også godt innenfor VM- og OL-kravet.

– Jeg har lyst å løpe fort, så jeg føler dette gir veldig gode svar for å være mitt første løp i år. Jeg følte meg bra i starten, men så ble det litt tunge bein og mentalt slit på slutten der, sier Bjerkeli Grøvdal til NRK etter løpet.

– Hodet er den største utfordringen etter et sånt skadeopphold. Det å ha selvtillit og minne deg på at du har gjort det her før. Jeg trengte det løpet her, fortsetter hun.

Vinnertiden ble 14.12,29, og ble løpt av etiopiske Gudaf Tsegay.

Grøvdal har i lengre tid slitt med skader. Dette var hennes første løp så langt i år.