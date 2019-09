ET STYKKE IGJEN: Kenyaneren Tim Cheruiyot slo Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen med grei margin i Diamond League-finalen på 1500 meter. Foto: OLIVIER HOSLET / EPA

Jakob Ingebrigtsens VM-plan: – Vi må være smartere enn Cheruiyot

BRUSSEL (VG) Jakob Ingebrigtsen (18) mener litt spøkefullt at det «foreløpig» står mellom ham og storebror Filip (26) når det gjelder kampen om VM-gullet på 1500-meteren i Doha om fire uker – og mer alvorlig at de to må være smartere enn favoritten Timothy Cheruiyot (23) for å slå kenyaneren.

– Blir det dere to mot Cheruiyot i VM? spør VG i pressesonen etter Diamond League-finalen i Brussel fredag kveld.

– Foreløpig er det meg mot Filip, svarer Norges regjerende europamester på 1500 og 5000-meter.

– Om VM-gullet?

– Ja, vi får si det sånn, svarer han og smiler.

– Nei, selv om vi er brødre og trener sammen, er vi også konkurrenter. Men havner vi en i en situasjon der vi kan hjelpe hverandre til å slå «folk», er det å foretrekke, tilføyer Jakob Ingebrigtsen.

Timothy Cheruiyot sier til VG at han etter 800 meter visste at han kom til å vinne Diamond League-finalen og seiersbonusen på 450.000 norske kroner. Jakob Ingebrigtsen er ikke uenig. Men samtidig ikke uenig med Gjert Ingebrigtsen, som på sedvanlig kraftfullt vis sier at «vi» tar Timothy Cheruiyot i VM.

– Han har vært suveren hele år. Men til slutt håper vi å kunne ta ham. Det er ikke så mange løp igjen. Vi har tatt et steg i år, og det er bare å ta et steg til neste år, sier han.

Penset inn mot det som skal skje til slutt i år, sier han at han er overrasket over at de bak Timothy Cheruiyot, ham selv og Filip, etter alt å dømme – ikke minst Diamond League-finalen – vil være et stykke bak i VM. Gjert Ingebrigtsen mener det har å gjøre med at de har tatt ut altfor mye, altfor tidlig – i en sesong der mesterskapet kommer halvannen måned senere enn vanlig.

– Vi er heldige som har kommet til et nivå der det ikke er så mange igjen. Vi er stabile helt på topp, sier Jakob Ingebrigtsen.

Timothy Cheruiyot vant på 3.30,22 i Brussel, 1,40 sekunder foran Jakob Ingebrigtsen (3.31,62), med Filip Ingebrigtsen på 3. plass med tiden 3.33,33.

Ugandas Ronald Musagala, som slo brødrene Ingebrigtsen i Paris for to uker siden, kom på 4. plass med 3.33,90.

Den regjerende VM-bronsevinneren på 1500 meter tok ifølge Gjert Ingebrigtsen støyten – det vil si vindkulene – for Jakob under løpet. Det bekrefter sistnevnte, og han er litt lei seg for at det ble slik.

– Jeg tror Filip ville hatt godt av at de ikke hadde senket farten så mye som de gjorde. Men realiteten er at «folk» ikke er bedre enn det de presterte her i dag, mener Jakob Ingebrigtsen.

– Tror du Cheruiyot vil få den hjelpen han kanskje trenger i VM?

– Det har jeg ikke noe forhold til, svarer Jakob Ingebrigtsen umiddelbart.

– Det tror jeg ikke. At «folk» hjelper hverandre i VM-finaler tror jeg ikke på, inntil det er bevist, tilføyer han.

Konfrontert med at Gjert Ingebrigtsen mener det, at Cheruiyots landsmenn ikke vil være i stand til det i VM, svarer Jakob Ingebrigtsen at «vi må finne en eller annen måte å knekke ham på».

Han påpeker at Cheruiyot i VM ikke kan «ta med seg» sine egne harer, som for eksempel her i Brussel fredag, for å gjøre jobben, som han uttrykker det.

– Selv om de som regel er tre til fire i alle VM-finaler, må han nok gjøre jobben selv. Han har vist seg å være en god løper når det går fort fra start. Det er ikke alltid tilfelle i mesterskap. Så det gjenstår å se, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Er det der muligheten ligger, at det blir et typisk mesterskapsløp?

– Det vi kan ta ham på, er å være smartere enn ham. Det er den som har brukt minst krefter til slutt, som vinner. Med mindre han er 10 sekunder bedre enn de andre, som han nesten alltid er, svarer Jakob Ingebrigtsen med trykk på «nesten».

Han understreker også at Timothy Cheruiyot «ikke kommer til å gjøre» et mesterskapsløp der det går sent fra start. Han er ikke en type som vil ha spurter til slutt.

– Jeg regner ikke med at det blir en «sen» VM-finale, fastslår Jakob Ingebrigtsen – før han etter Gjert Jakobsens ordre «nå!» begynner å tenke på hjemveien til utøverhotellet for å trene sent fredag kveld.

