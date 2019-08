TOK GULL: Filip Ingebrigtsen spurtet inn til gull. Foto: Berit Roald

Filip med NM-gull – og mer «Team Ingebrigtsen» i oktober

HAMAR (VG) Filip Ingebrigtsen (26) sikret seg gull på 800 meter. Det tredje til familien Ingebrigtsen i helgens NM. Og snart kommer en ny sesong med den populære TV-serien «Team Ingebrigtsen».

Familiehøvding og trener, Gjert Ingebrigtsen, forteller til VG at sesong tre av «Team Ingebrigtsen» kommer i oktober. Fire episoder er på kjøreplanen.

NRK har hatt knallsuksess med serien som følger løperfamilien fra Sandnes på innsiden. Det har vært rundt en million seere. Ifølge Gjert Ingebrigtsen slippes sesong tre 13. oktober. Neste høst kommer sesong fire.

I HOVEDROLLEN: Gjert Ingebrigtsen og familien ble fulgt av et TV-team under helgens NM på Hamar. I oktober kommer ny sesong av populære «Team Ingebrigtsen». Foto: Vidar Ruud

Om handlingen sier Ingebrigtsen senior: – Det blir mye spennende. Vi har funnet en modell sammen med produsenten som har fungert, og som går hjem både blant unge, de midt i, og eldre.

Sin egen rollefigur, som streng trener og ambisiøs pappa, lever han fint med.

– Personlig synes jeg ikke det har vært tøft å være ærlig. Men det er nok tøffere for de rundt meg. Men de sier: «Du pappa, du kom litt urettferdig godt ut av den der serien ...». De har vært livredde for hvordan jeg skulle bli oppfattet. Men de er glade for at serien er blitt så godt mottatt med mitt røffe nordnorske lynne, sier Gjert Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen tok NM-gullet på tiden 1.48,16. Det er kun halvsekundet bak hans personlige rekord. Han fulgte dermed opp brødrene Jakob (1500 meter) og Henrik (5000 meter) som begge vant sine NM-distanser.

– Det svarer bra, men jeg skulle gjerne hatt litt jevnere fart. Jeg trykket på de siste 200 meterne, og det svarte godt, sier Filip.

Ingebrigtsen la seg tidlig i tredjeposisjon inne ved lista, og lå godt dekt i feltet. På sisterunden klinket han til fra innsiden, og satte opp farten. Dermed kom han inn på oppløpet i tet, med Markus Einan i ryggen. Einan forsøkte seg på en spurt, men Filip Ingebrigtsen svarte. Han holdt teten hele veien til mål, og sikret gullet.

Einan tok sølv, mens Didrik Hexeberg Warlo tok bronsen.

Det er Ingebrigtsens andre NM-gull på 800 meter. Også i 2016 var han best. Med gullet fikk han også revansje fra fjorårets norgesmesterskap. Der måtte han nøye seg med sølv.

– Jeg har sett første episode. Det er noe av det bedre, sier Filip Ingebrigtsen.

På spørsmål fra VG om TV-livet i «Team Ingebrigtsen» er forstyrrende for løperkarrieren – eller bare bonus – svarer han: – Det er ikke alltid like gøy. Det er ting du ikke har lyst til å vise frem på TV. Men for livet generelt, og løperkarrieren, så føler jeg det er bra å være åpen istedenfor å holde en fasade., svarer Filip Ingebrigtsen.

– Er du overrasket over de høye seertallene med rundt en million?

– Ja, absolutt. Men Gjert er en original, det er underholdende i seg selv, sier Filip Ingebrigtsen.

