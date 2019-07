KNALLØP: Karsten Warholm satte europeisk rekord i går i London. Foto: John Walton / PA Wire

Karsten Warholms forvandling: – Kan bli helt spinnvilt

LONDON (VG) Karsten Warholm (23) ble knust i spurten av rivalen Abderrahman Samba (23) i fjor. Nå er det superavslutninger som har løftet nordmannen opp til å være verdens raskeste hekkeløper.

For det er hovedsakelig forskjellen på de siste hundre meterne av løpene som gjør at Warholm er blitt mer enn et halvt sekund bedre fra i fjor. Det forteller trener Leif Olav Alnes etter at Warholm senket den europeiske rekorden i sitt andre løp på rad. 47,12 er bare 34 hundredeler bak verdensrekorden etter to «hekkemisser» underveis.

– Det er «fitnessnivået» som har steget. I fjor kunne han trykke på i åtte hekker eller cirka 300 meter. I år holder han hele veien inn, sier Alnes til VG.

Med rekordløpet lørdag har Warholm ikke bare satt europeisk rekord to ganger på rad. Han er nå raskest i verden etter at han har løpt tre løp i årets sesong. Alle løpene har vist samme mønster.

– Vi har fokusert på det å stå distansen i treningen. Vi så at det var det han ble slått på i fjor. Samba løp fortere fra åtte hekker og inn. Det blir spennende se hvordan utspiller seg i år, sier Alnes vel vitende om at Warholm ikke har møtt sin største rival denne sesongen.

Stjerneløperen Abderrahman Samba fra Qatar har slitt med en slimposebetennelse denne sommeren og måtte melde avbud til duellen under Bislett Games, der Warholm løp på 47,33. Heller ikke i London møttes de fordi Samba i stedet er påmeldt 400-meteren søndag.

Warholm ser nå at det kan måtte kreves verdensrekord for å vinne VM-gull, etter at de tre beste hekkeløperne (amerikanske Rai Benjamin løp på 47,02 i fjor) i verden nå alle er innfor topp syv hekkeløpere gjennom tidene.

Beste tider 400 meter hekk: 1. Kevin Young 46,78, i 1992

2. Abderrahman Samba 48,98, i 2018

3. Edwin Moses i 1983 og Rai Benjamin i 2018, 47.02

5. Bryan Bronson 47,03 i 1998

6. Samuel Matete 47,10 i 1991

7. Karsten Warholm 47,12 i 2019 Vis mer

– Kanskje det blir nesten der. Det er tre veldig gode folk og den beste er på hjemmebane. De andre kommer til å gjøre alt for å være i form i Doha. Og når tre av de beste barker sammen kan det bli helt spinnvilt, sier Warholm.

I FJOR: Karsten Warholm ble distansert av Samba i fjor. Nå er han raskest i verden to måneder før VM. Foto: ALAIN GROSCLAUDE / AFP

Warholm har trent svært tøft under den fem uker lange konkurransepausen og Alnes forteller at hekkeløperen bare roet ned de siste dagene. Han gjør det klart at treningsøkter som strekker seg opp til seks timer, også har blitt preget av enda tøffere trening i år. Dermed holdes nå trykket også helt inn.

– Vi har jobbet frem det. Alnes er en klokere fyr enn folk flest tror, og fremstår litt som en klovn og det er sikkert vanskelig for noen å ta han seriøst. Jeg tar han mer seriøst enn noen andre. Hver gang han snakker, spisser jeg ørene. For det kommer det noen veldig kloke ord, sier Warholm.

Warholm kjente etter rekordløpet, der han utklasset konkurrentene, at han har «en god del» å gå frem mot VM, etter to hekkemisser underveis om kostet tideler.

Og fortsatt er planen at det ikke blir mange løp også fremover mot VM, selv om planen ikke er satt. Planen er NM om to uker. Det er også på grunn av at verdensmesterskapet går halvannen måned senere an vanlig at han bare har løpt tre løp i løpet av syv uker så langt denne sesongen.

– Vi prøver å legge til rette for at det blir best mulig der. Man har ingen garantier. Samtidig syns jeg vi ser at vi gjør de rette tingene. Det blir bedre og bedre for hvert løp samtidig som det er ting å forbedre, sier Warholm.