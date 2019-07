LEGENDE: Egil Danielsen er en av de største i den norske friidrettshistorien. Foto: Janne Møller-Hansen

OL-helten Egil Danielsen er død: – En av de store i friidretten

Den gamle spydhelten Egil Danielsen er død 85 år gammel.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det bekrefter Kjetil Hildeskor, generalsekretær i friidrettsforbundet, til VG. NRK omtalte dette først.

– Han var en legende for norsk friidrett. Det store høydepunktet var OL-gullet i Melbourne. Det er stort å vinne OL-gull nå, men det var ikke mindre stort den gang. Det har fulgt han hele livet, sier Hildeskor.

Et kast på 85,71 meter, verdensrekord den gang, sørget for OL-gull i australske Melbourne i 1956.

– Det er ikke bare norsk friidrett han var en legende for. Han var en legende for hele friidrettsverden. Han er en av de store heltene i friidretten. Verdensrekord i ett OL er stort, sier Svein Arne Hansen, tidligere president i Friidrettsforbundet som kjente Danielsen godt.

Etter OL-gullet vant han Fearnleys olympiske ærespris, Morgenbladets gullmedalje og Sportsjournalistenes statuett. Det er en statue av Danielsen på Børstad idrettspark.

1956: Egil Danielsen mottar OL-gullet i Melbourne i 1956. Foto: NTB SCANPIX

– Vi var ikke bortskjemte med OL-gull i friidrett i min ungdom, men jeg husker godt radiooverføringen da jeg var ni år. Han var en inspirasjon for generasjoner, sier Hansen.

Hansen trekker også fram Danielsens egenskaper utenfor idretten.

– Han var et ærlig og godt menneske. Han var alltid villig til å stille opp og alltid veldig omtenksom. Det var alltid en glede å møte han. Han er en person jeg var stolt av å kjenne, og en hele norsk friidrett er veldig stolte av, sier Hansen.

I 1958 ble det EM-sølv i Stockholm. Hedmarkingen ble også norgesmester en rekke ganger.

– Han var en person som ga mye av seg selv. Jeg husker en ungdomsleir på Rena hvor han så på, mens sønnen instruerte. Jeg sa til Egil at han måtte bidra. Først sa han nei, men like etterpå begynte han og tok over alt, sier Hildeskor.

Publisert: 29.07.19 kl. 10:30 Oppdatert: 29.07.19 kl. 10:55

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post