Warholm: – Må ta Europa-prisen for å bli kåret til verdens beste

LILLESTRØM (VG) Dobbelt verdensmester Karsten Warholm (23) mener at han som første norske friidrettsutøver i historien kan bli kåret til årets mannlige utøver i verden – men understreker at han må bli kåret til Europas beste lørdag for at det skal skje.

Nå nettopp







– Jeg må vinne i morgen, bekrefter han overfor VG fredag foran sitt smykke: En Folkevogn 1969 modell med registreringsnummer «400 HEKK», utstilt under «Oslo Motor Show» i Messehallen ved Lillestrøm.

«Bobla» er restaurert og bygget bokstavelig talt fra bunn av hans fetter Henrik Warholm (32). En kry Karsten Warholm anslår at han har brukt mellom hundre og to hundre tusen kroner å få den i stand. Fetteren, som beleilig nok er billakkerer av yrke, sluttet tidlig å telle, men tipper antall timer i garasjen hjemme på Møre er rundt 2000 på kveldstid og helger.

Uten annen betaling enn lovnad om at han har forkjøpsrett.

– Jeg har brukt bilen i hele sommer. Det var steike artig, sier han.

1300-motoren yter 25 til 30 hestekrefter og det er mulig å presse den opp i hundre kilometer i timen. Opprinnelig var den grå, men Karsten Warholm ville ha den brun – og det ble den så.

SNACKS: Karsten Warholm og fetteren Henrik måtte skaffe en donor-bil for å bygge den bobla verdensmesteren ville ha. Foto: Mattis Sandblad

Han fikk folkevognbobla, med 12 til 15 merknader i en EU-kontroll, etter et veddemål med Bislett Games-general Steinar Hoen sommeren 2017. Den ville bli hans om han da vant 400 meter hekk i Bisletts Diamond League-stevne. Det gjorde han til manges overraskelse, to måneder før han vant sitt første VM-gull i London.

Resten er historie, for å si det slik.

Lørdag kan Karsten Warholm bli kåret til årets mannlige utøver av det europeiske friidrettsforbundet under «Golden Tracks»-gallaen i Tallinn. Etter å ha senket den europeiske rekorden på 400 meter hekk tre ganger og vunnet gull på 400 meter flatt i inne-EM – med tangering av europarekorden (45,05) – bør han være favoritt.

FIRE I EUROPA-FINALEN Karsten Warholm er en av fire nominerte til prisen årets mannlige utøver i Europa. Frankrikes verdensmester i mangekamp innendørs og verdensrekordholder i 10-kamp, Kevin Mayer, vant i fjor. Her er årets kandidater. Vinneren blir kåret i Tallinn lørdag og etter avstemning i sosiale medier, blant mediene, styret i det europeiske forbundet og et ekspertpanel. Pawel Fajdek, Polen: Verdensmester i slegge – Magnus Kirt, Estland: Sølvmedaljevinner i spyd i VM, sammenlagt vinner Diamond League og årsbeste i verden (90,61 m) – Daniel Ståhl, Sverige: Verdensmester i diskos, sammenlagtvinner Diamond League, årsbeste i verden (71,86 m), vinner i 13 av 16 konkurranser – Karsten Warholm, Norge: Gullmedalje inne-EM 400 meter flatt, verdensmester 400 meter hekk, sammenlagtvinner Diamond League, tre europarekorder: 47,33, 47,12 og 46,92 (tidenes nest raskeste)

Lørdag 23. november vil Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF kåre Årets mannlige utøver under sin tradisjonsrike galla i Monaco.

Andreas Thorkildsen (37) var blant ti nominerte til å vinne prisen for 11 år siden, etter å ha vunnet sitt andre OL-gull på rad med olympisk rekord i Beijing. Karsten Warholm vedgår at det i utgangspunktet er «lettere» for ham å bli historisk, enn det var for hans mangeårige styrke- og turntrener. Andreas Thorkildsen ble målt mot Usain Bolt, med ferske verdensrekorder på 100 og 200 meter.

RIBBET: Den nå 50 år gamle folkevognbobla, inkludert bilens bærebjelker, var gjennomrusten. Foto: Privat/Warholm

– Jo, det er lettere for meg nå. Bolt var en profil ingen kunne måle seg med, og ingen kan måle seg med, sier Karsten Warholm.

Andreas Thorkildsen ble også nominert i 2009 og 2010, da han uten Bolt-deltagelse fortsatt mente favoritten var umulig å slå.

10 kandidater – 5 finalister årets mannlige friidrettsutøver i verden Karsten Warholm er blant 10 kandidater som kan bli kåret til årets mannlige utøver av IAAF. 4. november vil antallet bli redusert til fem etter en foreløpig avstemning. Her er Warholms ni konkurrenter: Christian Coleman, USA: Verdensmester 100 meter – Donavan Brazier, USA: Verdensmester 800 meter – Joshua Cheptegei, Uganda: verdensmester terreng, verdensmester 10.000 meter – Timothy Cheruiyot, Kenya: Verdensmester 1500 meter – Steven Gardiner, Bahamas: Verdensmester 400 meter – Sam Kendricks, Canada: Verdensmester stav – Eliud Kipchoge, Kenya: Første menneske under to timer på maraton – Noah Lyles, USA: Verdensmester 200 meter – Daniel Ståhl, Sverige: Verdensmester diskos – Christian Taylor, USA: Verdensmester tresteg.

Karsten Warholm mener Eliud Kipchoge traff bra med «sitt mediejippo», og det var et fantastisk løp, da kenyaneren ble første menneske i historien som har løpt maraton på under to timer. Blant konkurrentene til å hindre ham i bli tildelt utmerkelsen peker han også på Noah Lyles. Amerikaneren er gjerne omtalt som den nye Bolt, og han er nummer én foran Warholm på IAAFs verdensranking.

WUNDERBAUM: Karsten Warholm beskriver sin restaurerte boble som et smykke. Sladrespeilet er som seg hør og bør pyntet med en av hans mange gullmedaljer. Foto: Mattis Sandblad

– Samtidig peker noe i min retning. Jeg har satt noen europeiske rekorder (3) og er ubeseiret (17 ganger) gjennom hele sesongen, sier Karsten Warholm – før han altså understreker at han for å få den prestisjetunge utmerkelsen i Monaco om en måned er avhengig av at det er hans navn som blir lest opp i Estland i morgen, lørdag.

Neste sesong starter OL i Tokyo allerede i juli. Noen uker senere skal Karsten Warholm forsvare sin EM-tittel fra Berlin høsten 2018 i Paris.

– Jeg må ta meg sammen når det gjelder å legge om planene på nytt. Men jeg synes vi beviste i fjor at ingen er så gode som oss til det, sier han.

«Vi» er han og trener Leif Olav Alnes. Karsten Warholm startet siste sesong ved å flekse muskler utendørs i Stockholm 30. mai. OL-sesongens ute-premiere kan bli i Dohas Diamond League-stevne halvannen måned tidligere.

VEDDEMÅLET AVGJORT: Steinar Hoen overleverer bilnøklene til Karsten Warholm etter hans Bislett-seier sommeren 2017. Foto: Privat/Steinar Hoen

– Det er litt tidlig. Det blir i så fall av sportslige grunner, ikke fordi jeg lengter tilbake, sier han med tanke på den høye luftfuktigheten og varmen han opplevde i VM for en drøy måned siden.

Han sier at det også kommende sesong blir en del løp, og at det kanskje blir en dobling – 400 meter hekk og 400 meter flatt.

– Vi får se, sier han.

Før den tid utelukker han ikke at «det brått kan være» at det blir en tur i bobla langs mørekysten med kjæresten Oda Djupvik (20) i passasjersetet som en slags kompensasjon for den ferieturen hun kunne tenkt seg sammen med ham etter VM i Doha, til Maldivene sammen med «svigers».

– Jeg har veldig lyst til å kjøre den, erkjenner han.

Om enn ikke til Doha. Den 50 år gamle bobla er luftavkjølt. Karsten Warholm tror ikke motoren vil ha så veldig godt av opp mot 50 grader såkalt følt temperatur i Qatars hovedstad.

RETT FARGE: Karsten Warholm ville at fetter Henrik skulle lakkere bobla brun. Originalt var den grå. Foto: Privat/Warholm

Uansett må den foreløpig veldig lave veteranbilen, som er over dobbelt så gammel som eieren, tilpasses norske forhold og ifølge supermekker Henrik Warholm belage seg på et vinteropplag hjemme i garasjen hos mor og manager Kristine Gølin Haddal.

Bobla, som under Bislett Games for to år siden skulle symbolisere stevnets grønne skifte, var så gjennomsyret av rust at Karsten Warholm ble svimmel av å kjøre den noen meter etter å ha fått nøklene av Steinar Hoen.

Hoen hevder han fortsatt lukter bensin. Eksosen gikk rett inn i kupeen.

Warholm-fetterne måtte skaffe en donorbil for å få den opp å stå. Karsten har saumfart noen låver i Oslo på jakt etter hjulbuer.

GNIKKING: Henrik Warholm har brukt rundt 2000 timer av fritiden sin på å lage et smykke av vraket fetteren Karsten Warholm overtok etter et veddemål sommeren 2017.

– Det ble nok mye, mye større enn han trodde. Bilen var råtten. Nå er den blitt helt syk. Det er proft gjort, sier Leif Olav Alnes.

Selv vedgår suksesstreneren å ha skrudd mye bil. Han har «en del», og tre av dem skrur han på. Han er jo opptatt av mekanikk, og bilmekanikk er «enklere» enn mekanikk som har med mennesker å gjøre.



– Fordi delene passer, sier han.

Da Karsten Warholm skaffet ham en sponsorbil, måtte han kvitte seg med én av de gamle. Men ifølge verdensmesteren har han igjen skaffet seg en Nissan, og han har «alltid problemer med disse bilene».

– Men Leif Olav kan skru, understreker Karsten Warholm.

Publisert: 25.10.19 kl. 16:42







Mer om