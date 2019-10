REKORD-HJELPERE: Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen hjalp Eliud Kipchoge i hvitt inn til «verdensrekord» på maraton i Wien lørdag morgen. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

Sprengte drømmegrensen med Ingebrigtsen-hjelp

Med brødrene Ingebrigtsen som fartholdere ble kenyanske Eliud Kipchoge (34) første menneske som har løpt en maraton på under drømmegrensen to timer.

Nå nettopp







Det skjedde i Wien lørdag morgen.

Tre barn far Kipchoge, som har verdensrekorden på maraton med 2.01,39, gjennomførte løpet i Prater parken i Østerrikes hovedstad på en time, 59 minutter og 40 sekunder.

Han løp den siste kilometeren på cirka to minutter og 40 sekunder.

Tiden vil ikke bli godkjent som offisiell verdensrekord. Årsaken til det er at han underveis fikk en type hjelp og støtte som ikke er godkjent av Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF.

Blant annet overlevering av drikke og næring fra sykler. 41 harer - eller fartholdere - byttet på å «presse» Kipchoge til å holde nødvendig og jevn fart. Blant dem var Team Ingebrigtsen, med brødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen. De kom første gang inn som trio etter drøyt 20 minutter, før Filip etter en drøy time og drøyt 20 kilometer var tilbake som hare sammen med seks andre «hjelperyttere».

les også Rodal om maraton-farten: – Det er voldsomt

Da lå Kipchoge an til en sluttid på 1.59,49 - altså 10 sekunder under skjema.

Jakob Ingebrigtsen var tilbake i traseen og løp-sløyfen på 9,8 kilometer gjennom den langstrakte parken i Wien sentrum etter en time og 17 minutter. En trasé kranset av vindbeskyttende trær, og et stadig høyere antall tilskuere.

Kipchoge holdt holdt en fart på 2.48 til 2.52 minutter per kilometer. Snittet måtte være 2.50,6 for at sluttiden skulle bli 1.59,59.

Kipchoge løp i spesialbygde sko med karbonsåle, levert av utstyr-giganten Nike. Skoen er omdiskutert av ekspertene. Spørsmålet er om det er å regne som - som noen har kalt det - «teknologisk doping».

les også Nike stopper sitt omstridte prosjekt

Harene ble dirigert av Kipchoges assistent fra sykkel. De lå til en hver tid i en slags vifteformasjon, med fem fartholdere foran Kipchoge - og to bak.

Ved 30 kilometerpassering lå kenyaneren an til en sluttid på 1.59,50. Forrige gang han prøvde å komme under to timer var for to år siden på formel 1-banen i Monza. Da holdt han nødvendig fart til passering cirka 35 kilometer, men var 25 sekunder for sen til å sprenge to timer-grensen da han passerte mållinjen.

Ved 31 kilometer i Wien hadde han presset farten ned til 2.48 per kilometer. Da smilte Kipchoge, noe NRKs kommentator Jann Post - selv habil maratonløper - mente var et knep for å «dempe» det faktum at han begynte å bli sliten.

les også Waitz om rekord-maraton: – Litt vond smak

Sammen med ekspertkommentator Sindre Buraas spekulerte han under kanalens direktesending rundt Kipchoges alder og hvor mye han har fått av løp-sponsor Ineos for å løpe for rekord. «Noen» mener Kipchoge er rundt 40 år gammel, og ikke 34.

10 millioner kroner er nevnt som lønnsutbetaling til Kipchoge.

Da det gjenstod åtte kilometer holdt Kipchoge kilometertiden 2.50. Det vil si ni sekunder under 1.59,59. Fem kilometer før mål lå han 10 sekunder foran skjema, med kompisen Bernard Lagat som kaptein for fartholderne. Med tre kilometer igjen var han ni sekunder foran.

Med to kilometer igjen fastslo NRK-Post at det ville gå, det var «bare» sjarmøretappen igjen ... de siste 500 meterne gjorde han alene, og økte farten!

Publisert: 12.10.19 kl. 10:15







Mer om