Waitz om rekord-maraton: – Litt vond smak

Jack Waitz (71) er ganske sikker på at verdensrekordholder Eliud Kipchoge (34) vil sprenge to timer-grensen på maraton i Wien lørdag. Men han skulle ønske det skjedde på offisielt vis, uten spesialbestilt hjelp fra «harer» som brødrene Ingebrigtsen.

– Jeg gleder meg, men har samtidig en litt vond smak i munnen. Det vil for alltid stå en fotnote bak tiden, hvis han skulle klare det. Når det er brukt så mye penger på dette, kunne de like godt skreddersydd et opplegg med løpere rundt ham innenfor regelverket, sier trener og NRK-ekspertkommentator Jack Waitz.

Jack Waitz peker på at Eliud Kipchoges rekordforsøk i Østerrikes hovedstad lørdag morgen ikke er regnet som et offisielt løp. Kommer kenyaneren i mål på under to timer, vil fortsatt hans 2.01,39 fra Berlin Maraton i september i fjor være offisiell verdensrekord.

Kipchoge var 25 sekunder fra å løpe under to timer i et tilsvarende «stunt» på formel 1-banen i Monza i Italia for to år siden. Da som nå skjedde det i regi av sko-produsenten Nike. I Wien er også Englands rikeste mann Jim Ratcliffe (61) kommet på banen. Eieren av kjemigiganten Ineos skal være god for et par hundre milliarder kroner. Nå har han brukt litt på «Ineos 1:59 Challenge».

Ifølge Daily Nation ble Kipchoge fløyet fra Eldoret til Wien tirsdag i Ratcliffes private jetfly, en Gulfstream G280.

Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen er tre av 41 fartholdere - eller «harer» - under kontrakt med Nike som skal sørge for at Eliud Kipchoge klarer å holde farten oppe i 42.195 meter. Det vil si 21 kilometer i timen, i to timer.

Ingebrigtsen-brødrene skal etter planen løpe cirka fem kilometer hver i rundløypen på 9,6 kilometer i Prater parken.

– Det er ingen garanti for at rekorden ryker. Men jeg tror han er god nok til det, under forholdene som er meldt, sier Jack Waitz med tanke på Kipchoges form, seneste rekordforbedring og værmeldingen for Wien.

Kipchoge har senket sin personlige (offisielle) rekord på maraton med to minutter siden han kom i mål på Monza-banen i Milano på 2.00,24 den 6. mai 2017.

I tillegg kommer alt som vil bli lagt til rette for ham:

Bilen foran ham vil holde konstant «skjemafart». Skjermen med den løpende tiden som er montert bilen, vil fungere som nettopp det: En skjerm mot vind. Løperne som til en hver tid vil løpe sammen med Kipchoge, vil også danne en tidseffektiv «beskyttelse» for ham - slik man ser i sykkelritt.

Kipchoge vil få drikke og næring fra motorsykler (ikke lov i offisielle løp), og laser-lys fra fartbilen vil hele tiden - på en prikk - markere sted for optimal fart der han løper, og det vi angi hvor harene skal løpe.

– Dette kan tilsvare 90 sekunder, som han er bak rekorden. Det er jeg sikker på, sier Jack Waitz med referanse til Kipchoges offisielle verdensrekord og «rekorden» - som eventuelt vil bli satt i det Waitz betegner som et langt fra offisielt løp.

– Det blir liksom en jippo. Men jeg vil ikke si at dette er hundre prosent tull, og dette vil jeg ikke se på. Jeg er interessert i hvor fort han kan løpe, og kanskje åpner dette en grense, slik det er skjedd i mange andre øvelser. Flere kan komme til å løpe under to timer, sier Jack Waitz.

Han viser til at Kenenisa Bekele (37) for et par uker siden var tre sekunder fra å slette Kiochoges verdensrekord i Berlin Maraton (2.01,41), uten å være helt i toppform og angivelig etter å ha fått trøbbel med hamstring.

Ps! Eliud Kipchoge slo gjennom internasjonalt ved å vinne 5000-meteren i Paris-VM på 12.52,79 for 16 år siden, som 18-åring (spekulasjoner i internasjonal friidretts vi ha det til at han er noe eldre). Han har med ett unntak vunnet alle 12 maratonløpene han har startet. Han vant OL-gull på maraton i Rio de Janeiro for tre år siden.

