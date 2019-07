SER NEDTUREN KOMME: Usain Bolt (32) har mistet troen på at Jamaicas sprintermenn vil hevde seg i friidretts-VM i Doha om to og en halv måned. Bildet er fra hans farvel-VM i London for to år siden. Foto: Dylan Martinez / X00177

Usain Bolt: – Sprint-kvinnene smartere enn mennene

Usain Bolt (32) er sterkt kritisk til sine mannlige arvtakere i hjemlandet. Verdens raskeste mann mener Jamaicas kvinner «vil mer» og at de kan redde sprintnasjonens ære i friidretts-VM om snaut tre måneder.

– Jeg tror ikke det kommer til å bli noe bedre, fordi disse unge er lite grann bortskjemte, sier Usain Bolt i et intervju med Reuters for to dager siden.

Bolts individuelle verdensrekorder på 100 og 200 meter står fortsatt. Det er 10 år siden han stormet inn til 9,58 og 19,19 under friidretts-VM på Olympiastadion i Berlin. Bolt vant åtte OL-gull og avsluttet karrieren med bronsemedalje på 100 meter i 2017-VM, før han pådro seg en skade under sprintstafetten i samme mesterskap.

– Da jeg holdt på mener jeg at motivasjonen var der (den burde være), vi jobbet hardt og nivået var høyt. Men nå, etter at jeg har forlatt sporten, synes jeg at det har sunket, sier Usain Bolt - som understreker at det ikke er fordi han er borte.

Nivået på og tidene til Jamaicas mannlige sprintere er ikke hva de var, uavhengig av ham. Bolt gjentar det hans tidligere trener Glen Mills har sagt, og det en annen kjent jamaicansk sprinttrener, Stephen Francis, har uttrykt bekymring over: De er ikke lenger raskest i verden.

På 100-meter oversikten til Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF er beste jamaicanske mann nummer syv på listen. Veteranen Yohan Blake (29) har 9,96 sekunder fra Kingston 21. juni. Årsbeste i verden-statistikken toppes av amerikanerne Christian Coleman (9,81) og Noah Lyles (9,86).

USAs regjerende verdensmester, 37 år gamle Justin Gatlin, er på fjerde med 9,87 sekunder fra Diamond League-stevnet i Stanford 30. juni.

På 200-meterlisten glimrer jamaicanske menn med sitt fravær blant topp 20.

På tross av et svakt startfelt, tok Jamaica bare bronsemedaljene på 100 meter for kvinner og menn under Samveldelekene i fjor. Samme valør ble det på sprintstafetten. Da Bolt «ødela» gullsjansen på 4 x 100 meter i friidretts-VM for to år siden, var det første gang Jamaica ikke tok medalje i øvelsen i VM siden 2005.

Usain Bolt har på den annen side ikke mistet tro på Jamaicas kvinnelige sprintere. Selv om Shelly-Ann Fraser-Pryce og Elaine Thompson har vist varierende form, kan de begge vise til årsbeste tider i verden med 10,73 sekunder - foran USAs Sha’Carri Richardson (20) med 10,75.

Thompson er også raskest i verden i år på 200 meter: 22,00 fra Kingston 23. juni, foran Blessing Okagbare med 22.05 fra Stanford 30. juni.

– Jeg tror kvinnene vil gjøre det bra igjen. Hvis vi kommer til å mislykkes, vil det være på herresiden, mens kvinnene vil innfri forventningene, sier Usain Bolt med tanke på VM i månedskiftet september til oktober i Doha.

Han mener Fraser-Pryce & co har høyere ambisjoner og større «drive» enn sine mannlige sprinterkolleger.

– Det er et faktum at kvinnene, må jeg si, er smartere, tilføyer Usain Bolt.

