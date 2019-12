MÅTTE SLIPPE: Karoline Bjerkeli Grøvdal bak vinneren Can fra Tyrkia. Foto: Pedro Rocha / AP

Sølv til Bjerkeli Grøvdal i EM i terrengløp

Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) tok sølv under EM i terrengløp, etter fire bronsemedaljer på rad.

Hun måtte slippe Yasemin Can fra Tyrkia og lå sju sekunder bak etter 3,6 kilometer, men avstanden stabiliserte seg på 12–13 sekunder utover i løpet.

Ut på sisterunden var avstanden på vei ned mot ti sekunder, men Can løp inn til gullet med solid avstand ned til den norske løperen. Bjerkeli Grøvdal var 15 sekunder bak i mål. Men bak den norske løperen var differansen ned til bronsemedaljen til Samrawit Mengsteab fra Sverige samtidig 36 sekunder.

Bjerkeli Grøvdal hadde fire bronsemedaljer i EM i terrengløp før hun stilte til start i Lisboa. Da var det gått noen minutter siden Filip Ingebrigtsen løp inn til 12. plass og var sjanseløs på topplasseringer i den kuperte løypa i herrenes konkurranse.

– Sølv er pers og da har man aldri vært bedre, sier tidligere langdistanseløper Sindre Buraas under NRK-sendingen av mesterskapet.

Under karrieren trente han mye med Bjerkeli Grøvdal, som trener mye alene.

Lagvenninnen Maria Wågan ble nummer 18 søndag.

Bjerkeli Grøvdal har bestemt seg for å legge om satsingen til neste sesong etter at hun har satset på 3000 meter hinder de siste årene. Det ga EM-bronse i 2018, men VM i Doha ble ikke vellykket.

Men nå skal løperen fra Møre og Romsdal konsentrere seg om langdistansene fremover mot OL. Tidligere i sommer perset hun på 5000 meter under Diamond League-stevnet i London.

Etter kvinnenes løp ble det klart at det ble totalt ett gull og et sølv for Norge under EM, i tillegg til medalje i lagkonkurransen til Norge i juniorklassen. Jakob Ingebrigtsen løp inn til individuelt gull i U20-klassen tidligere søndag.

