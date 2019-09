SISTE ØKT: Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen under en superkort løpetur i Doha mandag formiddag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

NRK-Post om Gjerts nedsnakking: – De er veldig klar over hva som er mulig

DOHA (VG) I over 40 grader tok Ingebrigtsen-brødrene en siste formiddagsøkt før mandagens VM-finale på 5000 meter. Der skal de motbevise pappa Gjerts spådommer.

Anført av Gjert Ingebrigtsen, som omtaler en ikke-afrikansk vinner på mandagens 5000-meter som «en oddsbombe av en annen verden», gjennomførte Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen en superkort øvelse utenfor utøverhotellet i Doha.

I trykkende varme, hvor man får opp temperaturtallet 42 om man ønsker å sende skrytebilder via Snapchat hjem til Norge, var alt over på fem minutter.

– Mangler kompetanse

Ingebrigtsen-brødrene løp frem og tilbake en kort strekning, før de kom seg inn i aircondition-forhold.

les også Filip Ingebrigtsen: Har lært av EM-fallet

– Jeg kan ikke se i hvilken verden han er favoritt, sa pappa og trener Gjert Ingebrigtsen da VG konfronterte ham med at spillselskapene har Jakob Ingebrigtsen som favoritt.

Se hele Gjert Ingebrigtsen-begrunnelsen her:

– Han har løpt én 5000-meter i tilsvarende selskap før, og han har hverken erfaring eller kompetanse. De er 1500-meterløpere, men hiver seg med for å fylle tomrommet i mesterskapet, smiler treneren – som går med på at det er medaljesjanser.

NRK-kommentator Jann Post kommenterer «nedsnakkingen» slik:

– Jeg tror familien Ingebrigtsen er veldig klar over hva som er mulig i kveld. Men det er ikke sikkert det er lurt å skrike det ut høyt, sier mannen som er på post og kommenterer kveldens store begivenhet(er) i Doha.

– Jakob avsluttet et 13.02-løp med 53,6 på sisterunden. Det er det bare noen få løpere i dette feltet som kan klare. Er han på sitt beste kan alt skje. Blir det et taktisk løp kan han dra nytte av 1500-farten. Blir det et raskt løp må noen av de andre favorittene slite i front. Jakob er ikke lett å løpe fra. Jakob og Filip er likestilte i mitt hode etter forsøket. Barega og Bekele blir sterke, mener Post.

TRYKKENDE VARME: Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen tok med sønnene ut i Doha-varmen mandag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Gjert Ingebrigtsen mener det er umulig for brødrene å samarbeide taktisk fordi de er så forskjellige.

– Det kan være en fordel å ha lagkamerater man føler seg trygge på å løpe bak. De kan også opplyse hverandre om hvordan de tenker å løse oppgaven som venter. Slik at de er mentalt forberedt. Utover det tror jeg ikke vi kommer til å få se noe stort samarbeid, sier Jann Post.

