NEGATIV: Brødrene Filip og Jakob Ingebrigtsen måtte teste seg med en gang de kom til utøverhotellet fredag ettermiddag amerikansk tid. Testene var negative.

Gjert Ingebrigtsen foran ny Cheruiyot-duell: − Det dummeste jeg har hørt

EUGENE (VG) Lørdag kveld møtes Jakob Ingebrigtsen og Timothy Cheruiyot for første gang etter OL til ny duell – denne gang på amerikansk jord.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det har først og fremst handlet om å få Jakob opp og igjen etter OL. Det var en tøff utladning, både fysisk og mentalt. Han ble jo værende igjen på stadion i mange timer etter mål, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Han og sønnene Filip og Jakob venter på svarene fra covid-testen på utøverhotellet i Eugene i Oregon, mens de lar seg intervjue av norske medier.

Om et snaut døgn skal brødrene løpe «The Bowerman Mile» – en engelsk mil på 1609 meter under det tradisjonsrike stevnet Prefontaine Classic i Eugene i Oregon.

KLAR IGJEN: Jakob Ingebrigtsen i Eugene i Oregon var fredag åpen på at OL var en stor utladning.

Ingen rekordplaner

– Jeg har ikke noe mål om å sette rekord (3:42,13, journ. anm.) men om det må til for å vinne så må jeg prøve på det, sier Jakob Ingebrigtsen.

Det vrimler av friidrettstjerner på utøverhotellet. Hele 47 medaljister fra OL i Tokyo, som totalt kapret 62 pallplasser, møtes i Diamond League-øvelsene denne helgen.

Blant motstanderne til Ingebrigtsen-brødrene er 1500 meter-sølvvinner Timothy Cheruiyot, som ble slått av Jakob Ingebrigtsen for første gang under OL under deres 13. duell.

DISKUSJON: – Du legger opp til diskusjon, sier Filip Ingebrigtsen etter VGs spørsmål om lillebrorens OL-gull, før far og to sønner småkjekler litt om 1500 meter-konkurranser er noe som kan planlegges eller ikke. 1 av 2 Foto: Thomas Nilsson / VG

– Noen som tror at du planlegger

– Du fikk et nærmest perfekt løp i Tokyo, hvor Cheruiyot gikk opp og tok mye hard jobbing midtveis. Hva gjør du om han ikke gjør det i morgen? spør VG Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg må jo gjøre det jeg kan i alle mulige scenarioer for å havne i den beste posisjonen, svarer han.

Trener Gjert bryter inn.

– Men spørsmålstillingen, at det er noen som tror at du planlegger løpet ditt, det må du bare fortelle de, at det gjør du aldri. Sånne spørsmål blir bare umulig å svare på, fordi det forutsetter at du har planlagt hva du skal gjøre om de andre gjør sånn og sånn, sier pappa Ingebrigtsen.

– Samtidig så er jo noen kjent for å gjøre det samme hver gang, så derfor er det veldig lett å planlegge et scenario som mest sannsynlig skjer, kvepper Jakob Ingebrigtsen tilbake til faren.

AUTOGRAF: Jakob Ingebrigtsen signerer en plakat med den legendariske amerikanske mellomdistanseløpere Steve Prefontaine, som løpet er kalt opp etter. Prefontaine døde i en bilulykke i 1975.

– Det dummeste jeg har hørt

Gjert Ingebrigtsen gir seg ikke.

– Jakob vinner jo ikke OL fordi Cheruiyot går opp og drar. Det er jo det dummeste jeg hadde hørt. Jakob hadde vunnet OL med 50 meter uansett hvem som hadde gjort hva. Det har ikke fryktelig mye å gjøre med saken hvem som gjorde hva til enhver tid, kontrer faren, som vil ha seg frabedt at sønnen var «heldig» under OL.

Jakob Ingebrigtsen viser til at Cheruiyot har vunnet omtrent uansett løpsopplegg i konkurranser før OL. Storebroren understreker at kenyaneren likevel har løpt fra alle.

– Det har vært irrelevant hva man har gjort, sier lillebror.

– Taktikk tar vel ikke seieren fra noen? spør VG.

– Som jeg sa i stad, Jakob planlegger ikke løpet. Han gjør det han gjør, så gjør de andre det de gjør, og så vinner den beste, sier Gjert Ingebrigtsen.

SLITER: Timothy Cheruiyot fra Kenya har kommet til Eugene i Oregon i USA for å konkurrere på ny. Her er han under en pressekonferanse fredag hvor han fortalte om fortsatte skadeproblemer.

– Var ikke 100 prosent

Et par timer tidligere stilte Timothy Cheruiyot på pressekonferanse i regi av løpestevnet.

– Jakob sa at det var «lett» etter han krysset mållinjen i Tokyo. Hvordan har du forberedt deg mentalt før morgendagens løp? spurte VG.

– Jakob slo meg i OL. Han er god løper. På den dagen var ikke jeg 100 prosent fordi fem til seks uker før OL så hadde jeg en rekke utfordringer, svarer Cheruiyot, som har to seire i stevnets «Bowerman Mile» fra tidligere.

LØP FRA: Slik så det ut da Jakob Ingebrigtsen løp fra Timothy Cheruiyot under OL.

– Den samme hamstringen

I juni kom Cheruiyot på fjerde plass i det kenyanske OL-uttaket og haltet ut med en hamstringsskade, altså baksiden av låret, før et frafall i OL-troppen gjorde at han fikk plass likevel.

VG spør om løpstaktikken hans under 1500 meteren under OL, hvor han gikk opp i front.

– Ja, under OL gikk jeg opp etter 400 meter for å kontrollere farten. Dessverre, da det var 150 meter igjen tok Jakob meg igjen. Jeg hadde noe smerte i nedre delen av ryggen. Jeg prøvde å holde farten, men jeg klarte det ikke, svarer han.

– Hva med i morgen?

– Jeg har det samme problemer som under OL-uttaket. Jeg har den samme hamstringen, som jeg vet om, svarer sølvmedaljevinneren fra Tokyo.

– Sikkert hatt vondt før også

VG spør hva Ingebrigtsen-familien tenker om Cheruiyots uttalelser.

Gjert Ingebrigtsen påpeker at han «ikke var så fryktelig langt unna å løpe det beste han har gjort i sitt liv».

– Når du vinner, så peker du ikke på vondtene dine, gjør du det? Han har sikkert hatt vondt før også, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Han slo pers to uker før, sier Filip.

Raskeste fra Australia

Det er Filip Ingebrigtsen som foreløpig har den beste familietiden på en engelsk mil med 3:49,60, snaue to sekunder foran lillebror.

Amerikanske Matt Centrowitz, som i likhet med Filip Ingebrigtsen ikke klarte å kvalifisere seg til OL-finalen i 1500 meter, løp også en sterk engelsk mil i juli på 3:49,26.

Heatets så langt raskeste løpere på en engelsk mil er australske Stuart McSweyn, som har en personlig beste tid på 3:48,37.

– Jeg håper at kroppen fungerer bedre enn i OL. Der tok vi en liten risiko med å prøve å satse på å være god nok for å nå finale og ta medalje. Vi har gjort noen justeringer etter OL. Jeg håper å ta med meg en god opplevelse og nærme meg nivået jeg vet jeg har inne, sier Filip Ingebrigtsen.

TILBAKE: Sha’Carri Richardson er tilbake i løpemanesjen med bleket hår og olja solbriller. Her er hun på vei opp på podiet under pressekonferansen fredag.

OL-utestengt sensasjon på startstreken

Blant de andre toppløperne som deltar under Prefontaine Classic, er amerikanske 100 meter-sensasjonen Sha’Carri Richardson som ble utestengt fra OL grunnet cannabisbruk.

Siden den gang har Richardson blitt en global superkjendis med 2,3 millioner følgere på Instagram.

– Jeg er klar for å løpe igjen, sier hun under pressekonferansen i Eugene.

Lørdag møter hun den jamaicanske trioen som tok gull, sølv og bronsje på 100 meter i OL og løpet er omtalt som Richardsons mulige store revansj.

Richardsons personlig beste tid er 10,72, noe som ville plassert henne elleve hundredeler bak gullvinner Elaine Thompson-Herah fra Jamaica under OL.