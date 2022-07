GULLDUELL: I OL-finalen i 2021 sto det mellom Jakob Ingebrigtsen og Timothy Cheruiyot. Da trakk nordmannen det lengste strået. Natt til onsdag kl. 04.30 får vi samme duell igjen.

Ingebrigtsen hylles av konkurrenter: − Ingen tvil om at han er favoritten

EUGENE/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen kom seg til finalen på 1500-meteren uten store problemer. Der vil han være den store favoritten, ifølge konkurrenten Stewart McSweyn.

– Det er ingen tvil om at Jakob er favoritten, sier Stewart McSweyn til VG etter nattens semifinaler i 1500 meter.

Australieren, som i likhet med Ingebrigtsen tok seg til finalen, er full av beundring over den norske 21-åringen.

– Han er så sterk. Han er nok den smarteste løperen jeg vet om taktisk sett. Vi så hvor god han var i Tokyo. Vi har sett at han er blitt bedre siden den gang. Han er favoritten, sier McSweyn.

Ingebrigtsen ble nummer tre i sitt heat med tiden 3:37.02. Josh Kerr fra Storbritannia vant heatet med tiden 3:36.92.

Nordmannen la seg først bakerst, men det tok ikke lange tiden før han løp på utsiden av samtlige og opp i front. Der ble han liggende helt til oppløpet.

– Det var greit. Jeg hadde egentlig tenkt til å legge meg bak, men så ser jeg at de fleste går opp og frem. Det er litt sånn det er. I semien tenker folk at de må være litt mer på. Alle vil være litt lenger fremme. Jeg kom opp og frem, så bremset jeg litt. Det var ikke for «gale», sier Ingebrigtsen til NRK.

Underveis ble det også litt knuffing mellom han og Samuel Tefera fra Etiopia. Ingebrigtsen ble nesten presset ut av banen, men maktet å dra seg forbi på innsiden og frem i tet igjen.

Da han var på full fart gjennom pressesonen, ble en ordknapp Ingebrigtsen konfrontert med hendelsen med Tefera.

– Jeg synes det er greit at folk slipper meg forbi, sier Sandnes-mannen, etterfulgt av et bredt smil.

Men ute på banen etter løpet ventet han med å gå av og ut av stadion til etter at dommeren over høyttaleranlegget «klarerte» løpet og konkluderte med at «resultatet står».

I VM i 2019 i Doha, etter forsøket på 5000-meteren, ble nordmannen disket etter å ha tråkket utenfor listen. Senere på kvelden snudde imidlertid juryen.

TROR INGEBRIGTSEN VINNER: Stewart McSweyn tror Jakob Ingebrigtsen fikser biffen i finalen.

Det var altså Josh Kerr som vant heatet. Briten så på et tidspunkt ut til å slite, men kom raskt mot slutten og løp i mål foran spanske Mario Garcia. Ingebrigtsen var ett hundredel bak ham igjen.

– Han er en fenomenal atlet. Han har gjort noen utrolige ting for vår distanse. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å respektere det, men akkurat når pistolen går av har jeg ikke respekt for noen, sier Kerr til VG.

Kerr anses som en av Ingebrigtsens største utfordrere. Det samme med Timothy Cheruiyot. Kenyaneren løp i mål to hundredeler bak Ingebrigtsen og ble nummer fire.

– Jeg tror det kommer til å gå raskt. Kenyanerne, Abel (Kipsang) og Timothy, er sterke for øyeblikket. Du har Jakob. Hele feltet består av verdensklasseutøvere, så det blir ikke lett. Det kommer til å gå raskt og bli tøft, sier McSweyn.

Info Disse er klare for finalen Jakob Ingebrigtsen (Norge)

Mario García (Spania)

Josh Kerr (Storbritannia)

Timothy Cheruiyot (Kenya)

Abel Kipsang (Kenya)

Ignacio Fontes (Spania)

Mohamed Katir (Spania)

Teddese Lemi (Etiopia)

Jake Wightman (Storbritannia)

Stewart McSweyn (Australia)

Joshua Thompson (USA)

Michal Rozmys (Polen) Vis mer

– Det er vanskelig å si, vi kan godt se på tidligere i sesongen, men finalen er løp tre og hvem tåler det best og klarer å omstille etter løp? Det blir spennende å se, sier Ingebrigtsen til NRK.

Det var nevnte Kipsang som hadde den beste tiden i de to semifinalene, med 3:33.68. Det gikk langt tregere i Ingebrigtsens heat. 21-åringens tid var den 11. raskeste.

McSweney blir ikke overrasket hvis vinneren av finalen havner på under 3 minutter og 30 sekunder. Verdensrekorden til marokkanske Hicham El Guerrouj, satt i 1999, er på 3:27.65. Til sammenligning er Ingebrigtsens bestenotering på 3,28,32. Den kom da nordmannen spurtslo Cheruiyot i OL-finalen.

– Det kommer til å gå raskt og bli spennende, sier McSweyn om finalen.

– Jeg tror det blir vanskelig å ta rekorden, men jeg ser ingen begrensninger for Jakob. Han er en av de mest utrolige atletene jeg har sett uavhengig av idrett. Jeg ser ingen begrensninger, men tror det blir vanskelig.