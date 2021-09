NY DUELL: Jakob Ingebrigtsen og Timothy Cheruiyot under den internasjonale pressekonferansen i Letzigrund stadion i Zürich onsdag formiddag.

Ble provosert av NRK-spørsmål: − Ikke noe jeg kan velge

ZÜRICH (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) reagerte på spørsmål om hvorfor han droppet Diamond League-finalens 5000 meter onsdag.

– Ja, jeg synes det er litt provoserende. Men Gjert (trener og far Ingebrigtsen) er jo helt lik, på at det er et valg. Det er ikke et valg. Jeg løper 1500 meter. Hvis jeg kan gjøre noe i tillegg, gjør jeg det. Men det er ikke noe jeg kan velge. Hvis det er mulig, gjør jeg det. Hvis ikke, gjør jeg det ikke, svarer han på spørsmål om han ble sur ved et tilfelle under den internasjonale pressekonferansen.

Det var da NRK i plenum spurte ham om hvorfor han hadde valgt å droppe den tilsynelatende «lettere» 5000-meteren – med større sjanse til å vinne – på en provisorisk anlagt 563 meter lang bane på et torg onsdag. 1500-meteren går på den ordinære friidrettsbanen Letzigrund torsdag. Jakob Ingebrigtsen svarte kort og kryptisk, med et eget spørsmål om hvorfor lengdehoppere ikke hopper høyde.

Han tilføyde at det må legges til rette for at han faktisk kan løpe begge distansene, det vil si «doble». Det var ikke lagt til rette for det i Tokyo-OL, og han brant seg antagelig på å gjøre det i friidretts-VM for to år siden (5. og 4. plass).

Etter pressekonferansen her på Letzigrund stadion onsdag formiddag, konfronterte Gjert Ingebrigtsen «Team Ingebrigtsens» svenske agent Daniel Wessfeldt med det brennbare spørsmålet. Han svarte blant annet at det er mange øvelser, og mange hensyn skal tas. Populære øvelser skal vektes mot mindre attraktive, det er en stor kabal som skal gå opp.

– Du sier at det i praksis er umulig?

– I praksis er det mulig, svarer Jakob Ingebrigtsen på spørsmål om han kunne gjennomført kombinasjonen 5000/1500 i Diamond League-finalen.

– Men ikke i forhold til de tingene jeg har bestemt meg for. Nå som konkurransen er så god som den er, er det ikke gøy å stille halvveis i noe som helst, forklarer han.

– Men du brukte litt tid på å bestemme deg for å bare løpe 1500 meter – eller gjorde du ikke det?

– Ja, det dreide seg til slutt om jeg er villig til å ta den risikoen. I utgangspunktet er jeg aldri villig til det, hvis det går ut over 1500-meteren. Men hvis det hadde vært motsatt (1500 først/5000 dagen etter), ville det ikke vært noe spørsmål. Da kunne jeg konsentrert meg om det jeg skal, i tillegg til å være med på en bonusting. Det er det 5000 meter er for meg nå, en bonusøvelse, svarer Jakob Ingebrigtsen.

Han sier at mye står på spill foran 1500-meterfinalen klokken 20.17 torsdag. Timothy Cheruiyot (25) kan vinne sitt fjerde Diamond League-trofé og få revansj for to strake tap for Jakob Ingebrigtsen, Stewart McSweyn (pers 3.29,51) er ute etter endelig å slå Norges OL-gullvinner og spanjolen Mohamed Katir (3.28,76) er en dugelig outsider.

Slik gikk det sist McSweyn prøvde å knekke Jakob Ingebrigtsen – i Lausanne på 3000 meter for to uker siden:

– Finale er finale. Det er dette det kommer ned til. Det hjelper ikke å ha vunnet Diamond League-løp tidligere i sesongen, hvis du ikke gjør det når det gjelder. For utøverne står det respekt av å holde formen gjennom en lang sesong og prestere gang etter gang, sier Jakob Ingebrigtsen – som kan ta sin første Diamond League-tittel.

Til sveitsisk TV sier han vil være fornøyd hvis han klarer å gjøre sitt beste.

– Men jeg er ikke er for å bli nummer to, understreker han.