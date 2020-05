BISLETT-KLARE: Brødrene Jakob (t.v.) og Filip Ingebrigtsen under pressekonferansen om Impossible Games på Bislett stadion tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ber om karantene-fritak for Ingebrigtsen-brødrene

BISLETT (VG) Brødrene Ingebrigtsen ønsker å konkurrere i utlandet i sommer. Agent Daniel Wessfeldt mener de bør få unntak fra regelen om 10 dagers karantene ved hjemkomst.

For mindre enn 20 minutter siden

– Går alt vel, kommer «Ingebrigtsen-brothers» til å løpe i Monaco 14. august. Det er jo også et av deres favorittsteder, der de bruker å gjøre det bra, sier Daniel Wessfeldt i JRS Sports Management, som har alle de tre Ingebrigtsen-brødrene i stallen.

Flere og flere land letter på virusrestriksjonene, noe som gjør at SAS onsdag kan varsle om gjenåpning av flere ruter fra og med juni.

les også Johaug om spiseforstyrrelser i idretten: – Et ømt tema

Wessfeldt anslår at «friidrettsmarkedet» har stupt 75 prosent som følge av coronapandemien, og at hver konkurranse nå er svært viktig for utøverne, om så bare for å vise for sponsorer at man bryr seg.

– Hvis utøvere reiser ut, må de få lov til å komme hjem. Vi snakker om profesjonelle utøvere, og for (Karsten) Warholm og Ingebrigtsen-brødrene er dette en jobb. Da må de få lov til å komme hjem uten å havne i karantene. De må få unntak fra den regelen, mener Wessfeldt.

– Sultefôret Gjert

Diamond League-sesongen blir på ingen måte slik vi kjenner den, og utøvere vil gå glipp av både normale startpenger og premiepenger. Det er foreløpig satt opp en ny kalender, og det hele starter i Monaco 14. august, før det er Gateshead (16. august ) og Stockholms (23. august ) tur.

Hvilken form stevnene får, og hvem som deltar, er fortsatt usikkert.

Frem til 20. august fraråder Utenriksdepartementet alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Alle som kommer fra utlandet, skal i karantene i ti døgn, med enkelte unntak.

INGEBRIGTSEN-MANAGER: Daniel Wessfeldt under Diamond League-stevnet i London i fjor sommer. Foto: Nils Christian Mangelrød

Myndighetene har varslet at de vil forsøke å gjøre lettelser for reiser til utlandet innen 15. og 20. juni.

– Min jobb er å sørge for at jeg er klar for konkurranse når den tid kommer. Jeg bruker all min energi på å blir klar, svarer Jakob Ingebrigtsen på spørsmål om «karantene-fritak».

– Dersom reiserådene endres slik at det blir aktuelt for flere å delta i konkurranser i utlandet, vil reglene for karantene ved innreise bli et viktig tema for idretten å få avklart, sier kommunikasjonssjef Finn Aagaard i Norges idrettsforbund.

les også Amalie Iuel om Svindal-forholdet: – Personlig har jeg det veldig fint

– Mange idrettsutøvere har idretten som sitt yrke eller hovedinntektskilde, og for disse vil det kunne være nødvendig å reise utenlands for å trene og konkurrere. Norges idrettsforbund mener det derfor er viktig at fremtidige forskriftsendringer hensyntar de yrkesmessige behov idrettsutøvere har for å reise utenlands. Dette er et behov vi vil synliggjøre for myndighetene i den videre dialogen om gjenåpning av idretten, tillegger han.

Da Jakob og Filip Ingebrigtsen stilte i behagelig sommervarme på Bislett tirsdag, for å snakke om den virtuelle superduellen mot verdensener Timothy Cheruiyot og hans kenyanske lagkamerater i «Impossible games» på Bislett 11. juni, medga de at uvissheten rundt årets konkurranser var frustrerende.

De holder på med dette for å konkurrere.

– Samtidig har vi måter vi klarer å motivere oss på, sier Filip Ingebrigtsen.

– Gjert har omtalt denne perioden uten konkurranser som en liten «depresjon»?

– Tenker han for vår del, eller blir han deprimert fordi vi ikke får konkurrert? spør 27-åringen.

– Jeg tror han er nærmere depresjon enn oss. I likhet med alle andre i verden er han sultefôret på idrett og den spenningen det gir. Jeg tror han nærmer seg en depresjon om vi ikke kommer i gang med konkurranser snart, tillegger han.

VG har vært i kontakt med Helsedirektoratet som henviser til Utenriksdepartementet. Sistnevnte har ikke besvart VGs henvendelse.

Publisert: 27.05.20 kl. 16:48

Les også

Fra andre aviser