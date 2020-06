ENGASJERT: Isabelle Pedersen med sin manager Mario Bassani ved sin side, og i prat med Amalie Iuel (t.h.). Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Friidrettsstjernenes oppgjør med rasisme: – Det er personlig

BJØRVIKA (VG) Isabelle Pedersen (28) har et stort engasjement for oppropet mot rasisme. Hun sier at det gjør vondt å se på ulikhetene i samfunnet.

– Jeg har vært en del av et multikulturelt samfunn, så det er personlig. Jeg har venner fra alle verdensdeler og mer enn 30 nasjoner. Rasisme er personlig. Jeg kjenner at det stikker dypt for meg som menneske, sier Pedersen.

VG møter henne i forbindelse med det tradisjonsrike «jordbærpartyet», som denne gangen arrangeres på Thon Hotel i Bjørvika før torsdagens «Impossible Games» på Bislett.

I sosiale medier har Pedersen flere ganger den siste tiden vist sitt engasjement for et tema hun brenner for, blant annet sammen med sin manager Mario Bassani, som hun omtaler som sin beste venn.

– Det gjør vondt i magen min at det finnes folk som ønsker å skade og drepe ham på grunn av hudfargen hans, skriver Pedersen blant annet i Instagram-innlegget:

Warholm: – Rørende å se hva man kan få til sammen

Hekkeløperen er selv bosatt i Los Angeles i USA, hvor hun trives veldig godt. Den siste tiden har hun vært i Norge, og hun deltok på demonstrasjonen i Oslo sist fredag.

– Det er fryktelig rart for meg. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig å hate noen på grunn av en hudfarge, sier hun.

Hekkekollegaen Karsten Warholm (24) mener det er veldig viktig at rasismeproblemet blir adressert.

– Jeg tror alltid at hvis man vil gjøre verden til et bedre sted, så må man begynne med seg selv. Jeg tror også at ringvirkningene av at massene samler seg, som demonstrasjonene nå, er viktig. Det er rørende å se hva man kan få til sammen. Det er veldig fint, sier han til VG.

Her er programmet til «Impossible Games» 19:25: Stavsprang, menn 20:02: Nasjonalsang 20:05: 1 000-meter, menn 20:08: Diskos, menn 20:15: 200m hekk, kvinner 20:25: 600m, kvinner 20:35: 300m hekk, kvinner 20:43: 300m hekk, menn 20:50: 2 000m, menn 20:58: 25 000m, menn 21:25: 100m, menn 21:30: 3 000m, kvinner 21:45: 10 000m, kvinner 21:48: Kulestøt, menn 22:26: Konkurranseslutt. Vis mer

De håper begge at friidretten kan være med på å bygge broer.

– Jeg er stolt av å være en del av en idrett som er så flerkulturell, og som jeg liker å tro inkluderer alle, sier Warholm.

TALETID: Karsten Warholm og Amalie Iuel på scenen dagen før Impossible Games. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Amalie Iuel: – Det er på tide

Flere idrettsstjerner har den siste tiden engasjert seg i rasismesaken. Michael Jordan donerte i forrige uke 100 millioner dollar til den pågående kampen mot rasisme og ulikhet.

Lewis Hamilton fortalte i et intervju nylig at rasisme tvang ham til å lære seg karate, og tok samtidig et oppgjør med resten av Formel 1-sirkuset.

Hekkeløper Amalie Iuel (26) har selv bodd i USA, i tillegg til blant annet Namibia, Pakistan, Dubai og Thailand.

– Jeg synes det er fint at man tar skikkelig tak i det. Det er på tide. Jeg er veldig for den kampen vi tar mot rasisme, og jeg håper vi får se noen endringer, sier Iuel til VG.

For Isabelle Pedersen er budskapet enkelt.

– Jeg prøver å være den beste versjonen av meg, den beste versjonen for mine folk, og få folk til å forstå at: Slutt å være rasist. Bare slutt. Det er ikke så veldig mye verre enn det. Det er bare feil, sier hun.

Publisert: 10.06.20 kl. 22:32 Oppdatert: 10.06.20 kl. 22:54

