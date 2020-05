BEKYMRET: Gjert Ingebrigtsen sammen med sønnene Jakob og Henrik under et pressetreff i friidretts-VM i Qatar i fjor høst. Onsdag deltar de i et gateløp over fem kilometer på Forus. 11. juni antakelig i Bisletts «Impossible Games». Foto: Bjørn S. Delebekk

Team Ingebrigtsens konkurransetørke: – Oppstår en slitasje

Gjert Ingebrigtsen (54) vedgår at guttene hans risikerer å bli trenings-trette og at de må prøve å unngå det han omtaler som en liten depresjon.

– Jeg kjenner guttene såpass godt, og vet når nok er nok. De har trent siden slutten av oktober. Det oppstår en slitasje ved ikke å ha noe konkret å trene for. Hvis treningstrettheten setter seg, blir det en liten depresjon. Vi vil ikke komme dit, sier Gjert Ingebrigtsen i dette intervjuet dagen etter Norges nasjonaldag.

Han forklarer at «liten depresjon» ikke må tolkes bokstavelig og at det er en måte å sette ord på konsekvensen av ensformigheten ved å trene uten konkurranse-mål- og mening.

Den internasjonale stevneserien i friidrett, Diamond League, presenterte for noen dager siden en coronarevidert plan for sine konkurranser i 2020. Den er komprimert. Med 11 stevner fra det første i Monaco 14. august, via blant andre Stockholm 23. august til de to siste i Doha 9. oktober og Kina 17. oktober.

Slik reagerte Gjert Ingebrigtsen etter Jakob Ingebrigtsens løp på Stockholm stadion 30. mai i fjor:

I den forbindelse uttalte president Sebastian Coe i World Athletics (tidligere Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF) i et intervju med Inside The Games at friidretten må belage seg på å konkurrere uten publikum på tribunene. Gjert Ingebrigtsen mener tomme tribuner er det minste problemet.

Med tanke på Diamond Leagues stevneliste og konkurranser Jakob (19), Filip (27) og Henrik Ingebrigtsen (29) tradisjonelt har stilt til start i, sier Gjert Ingebrigtsen «vi kan være med på så mye som mulig».

– Men det er slik at reiserådene er slik de er. Det gjør det ikke enkelt for oss. Det er en fryktelig vanskelig sak, sier Gjert Ingebrigtsen – som også karakteriserer «situasjonen» som fortvilet.

Han viser til at karantenetiden per nå er 10 dager etter hjemkomst fra utlandet. Et alternativ ville være å på et eller annet vis forbli i utlandet, med problemene skader eller sykdom eventuelt ville medføre.

Diamond Leagues stevnearrangører må presentere sitt konkurranseprogram to måneder før start. «Team Ingebrigtsen» kan ikke planlegge reiser og opphold før det foreligger.

Gjert Ingebrigtsen sier at han ikke tror det vil bli avviklet noen ordinære typer stevner i 2020 i det hele tatt. Ingen av sorten de er vant med, der de «varmer opp og møter opp». De vil måtte konsentrere seg om helt andre ting med hensyn til deltagelse.

– Vi diskuterer frem og tilbake. Hva skal vi finne på? Vi må ha et eller annet å holde på med. Trene som normalt, eller finne på noe?, spør Gjert Ingebrigtsen uten å kunne gi svar på egne spørsmål.

Onsdag stiller Jakob og Henrik til start i et fem kilometer langt gate- og mosjonsløp på Forus. Filip Ingebrigtsen vil av hensyn til hans pollen- og allergiproblemer ikke bli utsatt for det, som Gjert Ingebrigtsen uttrykker det. Han sier at «Team Ingebrigtsen» mest sannsynlig kommer til å delta i og støtte opp om Bisletts hybridstevne «Impossible Games» 11. juni.

Han understreker at «guttene» er privilegerte. De må ikke sitte på hjemmekontor. Men som for «alle» blir dagene ensformige; de arter seg som å male den samme veggen med samme farve.

– Det er grenser for hvor spennende treningene kan bli. Vi trener for å konkurrere. Det er på lik linje med alle andre. Det er ikke en depresjon. Men du blir litt lei. Dagene, ukene og månedene blir like. Det blir et samlebånd. Alle kjenner på den, sier Gjert Ingebrigtsen.

Publisert: 18.05.20 kl. 18:37

