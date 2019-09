Arbeidere som bygget Khalifa International Stadium, der VM i friidrett arrangeres, har ifølge en Amnesty-rapport slitt tungt med å få betaling for arbeidet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mesterskap uten menneskerettigheter: Steinalderens seiersmarsj

Nei, skulle vi brydd oss litt om menneskerettigheter en liten stund, da? Før vi synes er knakende artig at et tvilsomt regime får sole seg i idrettsglansen igjen?

Hva har Asia-lekene, Asiamesterskapet i friidrett innendørs, klubb-VM i volleyball, Asiamesterskapet i fotball, kortbane-VM i svømming, VM i amatørboksing, sykkel-VM, VM i friidrett, klubb-VM i fotball, håndball-VM, VM i fotball og VM i svømming felles?

I alle disse mesterskapene har sjeik-eneveldet i Qatar, som også har brukt enorme summer på å kjøpe seg et landslag i håndball, i løpet av de siste årene stukket av med seieren om å få være arrangør.

Skyldes det at idrettsinteressen er så absurd stor i den pengesterke sjeikestaten? Eller viser det hvordan internasjonal idrett blir en form for nyttig idiot på en storpolitisk scene, der makthavere med et tvilsomt styresett investerer enormt for å sikre seg et pr-messig utstillingsvindu?

Rundt tildelingen av fotball-VM har det vært et enormt fokus på hvordan mesterskapet havnet i Qatar, som utrolig nok skal bli gjennomført, til tross for måten stemmer ble anskaffet på.

Det har vært langt mindre oppmerksomhet rundt hvor systematisk både Qatar og andre stater som kjennetegnes av alt annet enn folkestyre bruker idrett for pynte på imaget sitt. Av to arrangerte “European Games” så langt, har arrangørene vært de demokratiske høyborgene Aserbajdsjan og Hviterussland.

Men nå er vi altså i Qatar igjen, og her braker det løs for Karsten Warholm, Ingebrigtsen-klanen og resten av verdens beste friidrettsutøvere.

I forkant har vi hørt en del om et stinkende hotellrom, men lite om illeluktende forhold rundt dette mesterskapet.

Det burde imidlertid ikke være uinteressant. I rehabiliteringen av Khalifa International Stadium fremstår det som systematisk utnyttelse av arbeidskraft, og en Amnesty-rapport underbygger mangelen på akseptable lønns- og arbeidsforhold.

Resultatet ble fint og flott til slutt, men er nok et eksempel på denne typen menneskebehandling i arbeidet med et idrettsanlegg til å leve med?

Bakteppet om Qatars ekstreme offensivitet – og metodebruk – for å få være vertskap, beviser at det bare er sprøyt at idrett og politikk enkelt kan skilles fra hverandre.

Når stater som ikke innfrir elementære menneskerettigheter, ikke har tilfredsstillende arbeidsforhold og et kjønnsrollemønster fra steinalderen bruker så mye ressurser på å sikre seg mesterskap, er det selvsagt ikke bare ut fra idrettsinteresse.

Det bruker utøvere fra resten av verden som et verktøy for å sementere egen legitimitet.

Det gikk riktig så fint for Vladimir Putin sist sommer. Så fort VM var i gang, stilnet stemmene om dødsfall rundt stadionbygging og tidenes største dopingskandale.

Hvem blir neste diktator som får smile bredt over å få investere i goodwill fra idrettens nyttige idioter?

