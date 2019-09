Foto: Martin Rickett / PA Wire

Hun vil vise at hun er raskest i verden

Dina Asher-Smith vil vise at hun er verdens raskeste kvinne. Men de to tidligere OL-mesterne Shelly-Ann Fraser-Pryce og Elaine Thompson, begge fra Jamaica, vil også ha et ord med i laget.

Nå nettopp







Dina Asher-Smith er 23 år og yngst av disse tre. Hun er europamester på både 100 og 200 meter. Nylig vant hun Diamond League på 100 meter.

Ingen europeisk kvinne har vunnet 100 meter i VM siden 2001 (ukrainske Zhanna Pintusevich-Block).

I Brussel vant Dina Asher-Smith på 10,88 foran Fraser-Pryce på 10,95. Thompson var ikke med.

Fraser-Pryce er 32 år og vant OL-gull på 100 meter i 2008 og 2012, mens Thompson er 27 og vant både 100 og 200 meter i 2016-lekene.

Ingen britisk kvinne har noen gang vunnet et sprintgull i VM (som ble innført i 1983). Asher-Smith drar til Qatar for å ta tre medaljer (100 m., 200 m. og stafett) – og så mange som mulig i gull.

Selv om hun bare har fjerde beste tid i år både 100 og 200 meter, har hun slått mange av sine hardeste konkurrenter fra samme startstrek – inkludert Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Foto: Aleksandra Szmigiel / X06894

– Jeg har møtt disse jentene på ulike stadier i sesongen. Jeg kan ha slått dem, mens de har vært i en tung treningsperiode. Eller det kan være motsatt – at jeg har hatt tunge bein og de har toppet til det løpet, sier hun til BBC.

– Det har vært godt for selvtilliten å møte disse beste jentene.

Elaine Thompson og Shelly-Ann Fraser-Pryce har begge løpt på 10,73 denne sesongen, mens Asher-Smith altså står med 10,88.

På 200 meter er Shaunae Miller-Uibo best med 21,74, mens den engelske 23-åringen har 22,08. Men Miller-Uibo skal bare løpe 400 meter i VM.

Asher-Smith ble født i Orpington i Stor-London og begynte å løpe på skolens ukentlige treninger. Talentet ble tidlig klart. Hun ble engelsk skolemester på 200 meter år etter år og deltok i 2012 i junior-VM, der hun ble nummer syv på 200 meter.

Til Guardian sier hun at den store planen ble lagt i 2017 – og at hun nå er klar til å levere.

– Trener John Blackie har forberedt meg på dette, sier Asher-Smith.

– Etter London-VM i 2017 og i treningen fram mot 2018-sesongen tok vi avgjørelsen om å doble og jeg skulle bygge styrken som er nødvendig for å løpe seks tøffe sprintløp i et mesterskap. Vi har forberedt oss veldig, veldig lenge. Det har vært smertefullt, forteller hun videre til Guardian – og innrømmer at hun av og til har reagert slik når Blackie har fortalt hun hva hun skal gjøre på trening:

– Hva?

Hun innrømmer at det ikke har vært lett å bestemme seg for å doble, men EM i 2018 viste tilsynelatende at det var et riktig valg: Gull på både 100 og 200 meter. Og en kanon sisteetappe for Storbritannia på ankeretappen til gull nummer tre.

– Men jeg føler ikke noe press, trolig fordi jeg dropper sosiale medier, sier Asher-Smith.

– Selvfølgelig er det noen forventninger, men det er bare hyggelig – og forfriskende som kvinnelige britisk sprinter, fastslår hun overfor Guardian.

Hun innser at det ikke finnes noen unnskyldninger å komme med i Doha, ikke noe sted å «gjemme seg».

– Hvis du ikke er klar for VM, når skal du være klar da?

Kilder: BBC, Guardian, IAAF, The Telegraph.

Publisert: 29.09.19 kl. 17:00







Mer om