GULLHÅP: Karsten Warholm er på plass i Doha for å springe om gull. Foto: Hassan Ammar / AP

Norges VM-utøvere måtte bytte hotell: – Det var skittent

Den norske VM-troppen måtte bytte hotell i Qatar grunnet dårlig hygiene og vond lukt.

Oppdatert nå nettopp







– Vi bodde på et veldig fint hotell ved stranden de første dagene på precamp, så flyttet vi til Ezdan Hotel i går. Det var et dårlig hotell. Det var dårlig luft og skittent, sier Karsten Warholm, Norges største gullhåp, til Aftonbladet.

NRK og Nettavisen var først med å melde om saken før VM som starter fredag. Hotellet Ezdan ble i går kveld byttet ut med Wyndham.

– Vi bodde der bare tre timer. Det var ekkelt. Det er dumt at det er utøvere som skal bo der, sier Warholm.

les også Jakob Ingebrigtsen: – Gjert er ingen diktator

– Saken blir undersøkt nå og nødvendige tiltak vil bli gjort. Vi beklager dette, skriver Ezdan Hotel i en epost til VG.

Ifølge toppidrettssjef Erlend Slokvik har Norge fått et annet hotell enn det som ble lovet tidligere i år.

– Det var kloakkstank, mugg på badet og dårlig hygiene, sier Erlend Slokvik til NRK.

les også Derfor er Norges største VM-gullhåp aldri skadet

Slokvik sier at forbundet nå må ut med flere hundretusener kroner, men at de vil kreve erstatning for dette fra arrangøren.

– Utøverne var ikke veldig fornøyde, for å si det sånn. Det var fryktelig uhygienisk, sier Slokvik til Nettavisen.

VG har kontaktet Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) angående saken – foreløpig uten hell.

Publisert: 25.09.19 kl. 11:01 Oppdatert: 25.09.19 kl. 11:31







Mer om