NESTEN VERDENSREKORD: Karsten Warholm var nær ved å slette Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord (46,78) i fjor. Nærmest var han da han - etter å ha snublet i siste hekk - «perset» med 46,87 i Stockholm 23. august. Foto: CHRISTINE OLSSON / TT News Agency

Warholms snaue OL-plan: Skal knapt konkurrere

Karsten Warholm (25) har ikke løpt 400 meter hekk i konkurranse siden NM i september i fjor, og kommer neppe til å løpe flere enn to før OL-starten i Tokyo 30. juli. Det bekymrer trener Leif Olav Alnes lite.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Vi er veldig happy med settingen slik den er nå. Det er om å gjøre å komme i gang, og så blir det «hard core» fra 1. juli. Det så greit ut i fjor også, svarer han på spørsmål om fordeler og ulemper ved OL-planen til Norges dobbelte verdensmester og kanskje beste gullkort i Tokyo 23. juli til 8. august.

Fredag sesongdebuterer Karsten Warholm utendørs, på Bislett i Oslo under stevnenyvinningen «Bislett Night of Highlights». Vel å merke på uvanlige 300 meter hekk, ikke vanlige 400 meter hekk. Nærmest en reprise fra i fjor, da han under «Impossible Games» 11. juni smadret bestenoteringen i verden på 300 meter hekk med 33,78 sekunder.

Største friidrettsstevne i Norge i år «Bislett Night of Highlights» kom på banen da Bisletts Diamond League-stevne planlagt til 10. juni måtte avlyses på grunn av smittevernreglene. Da Firenze etter hvert overtok den datoen, endte arrangøren opp med fredag 4. juni. Stevnet starter klokken 20.15 og blir overført på NRK fra 21.30 til 23.00. De viktigste øvelsene: 21.34: 200 meter kvinner med blant andre Line Kloster, Henriette Jæger og Helene Rønningen 21.49: 300 meter hekk med Karsten Warholm 22.07: 10.000 meter menn med Sondre Nordstad Moen 22.15: 3000 meter kvinner med Karoline Bjerkeli Grøvdal 22.42: 5000 meter menn med Narve Gilje Nordås, Marius Vedvik og Per Svela Vis mer

Etter en hjertet i halsen-opptakt. Eller «etter ukjent drama», som VG omtalte den.

Den er den prestasjonen og tiden Leif Olav Alnes refererer til ved uttalelsen «Det så greit ut i fjor også». Karsten Warholm løp faderlig fort senere i sesongen etter corona-erstatningsstevnet i fjor, som egentlig var året for OL i Tokyo.

– Vi har ikke diskutert å skulle løpe 400 meter hekk fredag, svarer han på spørsmål om det har vært snakk om legge til tre hekker fra de syv han nå må over på 300 meter hekk.

Leif Olav Alnes mener 75 prosent av den «egentlige» øvelsen er en fin «benchmark», som han uttrykker det. Hverken han eller Karsten Warholm virker å være i tvil om at sistnevntes form er prima. De har ikke behov for en bekreftelse på at formen er slik den bør være to måneder før OL.

– Karsten kommer helt sikkert til å løpe fort. Han trenger ikke mange konkurranser frem til OL. Jeg tror han komme til å ha nok konkurranser igjen, mener friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik foran «Bislett Night of Highlights».

– Han har trent fantastisk godt under coronaperioden. Han er sprek, slår Leif Olav Alnes fast når det gjelder Warholm.

Sammen med Amalie Iuel (27) har de holdt seg ved teltene, det vil si bedrevet trening i hovedstadens Vallhall, på Bislett og Olympiatoppens toppidrettssenter gjennom vinteren og våren. Karsten Warholm vil i henhold til planen løpe 400 meter hekk første gang i år under Bisletts Diamond League-stevne 1. juli.

Neste og andre gang blir etter alt å dømme under Monacos Diamond League-stevne 9. juli, der Karsten Warholm fikk tidenes 11. beste tid (47,10) og slettet banerekorden 14. august i fjor - ni dager før han satte personlig rekord med 46,87 i Stockholm.

Og det er det - Warholms snaue før OL-konkurranseplan - foran avreisen hans til Tokyo rundt 15. juli. Finalen på 400 meter hekk for menn går tirsdag 3. august.

Amalie Iuel er ikke i startlistene på Bislett kommende fredag. Hun er heller ikke aktuell for 400 meter hekk under Firenzes Diamond League-stevne 10. juni, der Jakob Ingebrigtsen og Henrik Ingebrigtsen skal løpe 5000 meter.

PS! Karoline Bjerkeli Grøvdal skal løpe 3000 meter på Bislett fredag – «solo», bortsett fra to mannlige fartsholdere.