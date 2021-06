SPRINTFENOMEN: Erriyon Knighton (17) løp raskest av alle i semifinalene i det amerikanske OL-uttaket. Med 19,88 senket han Usain Bolts 17 år gamle U20-verdensrekord. Foto: Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

17-åring senket Bolts verdensrekord

Fire år etter at «den gamle» ga seg, stormer Erriyon Knighton frem som «den nye Usain Bolt». I natt senket 17-åringen Bolts juniorverdensrekord på 200 meter med 5/100 i det amerikanske OL-uttaket.

Av Øystein Jarlsbo

For en snau måned siden slettet amerikaneren Erriyon Knighton jamaicaneren Usain Bolts U18-verdensrekord da han løp inn til 20,11 i friidrettsstevneserien i USA - 18 år etter Bolts rekordløp på 20,13 i 2003.

Med andre ord før Knighton ble født 29. januar 2004.

Natt til søndag norsk tid slo han til igjen. I semifinaleheat to i det amerikanske friidrettsmesterskapet i Oregon - som også er OL-uttak - knallet han til med 19,88 sekunder. Det er fem hundredeler raskere enn Usain Bolts (34) juniorverdensrekord for 20-åringer fra 2004 (da Bolt var 18 år).

Ikke nok med det. 191 centimeter høye Erriyon Knighton henviste regjerende verdensmester Noah Lyles (23) til 2. plass i heatet. Lyles fikk 19,91. Hans personlige rekord er 19,50 sekunder. Kenny Bednarek vant det første semifinaleheatet med 19,90, foran Isiah Young som fikk 19,99.

Finalen på 200 meter går natt til mandag norsk tid.

For å sette Knightons tid i ytterligere perspektiv, ble norske Jaysuma Ndure nummer fire i VM-finalen på 200 meter for 10 år siden med sin da årsbestetid 19,95 - 55/100 bak suverene Usain Bolt (19,40). Bolts verdensrekord er 19,19 fra VM-finalen i Berlin 2009.

Erriyon Knighton var et stort talent i amerikansk fotball og svært ettertraktet da han skulle velge utdanningssted. Men i stedet for å takke ja til fotballstipend, bestemte han seg for å satse på friidrett. Etter sitt andre år på college, som 16-åring, hoppet han av studiene og undertegnet en «proffkontrakt» med utstyrsgiganten adidas.

Knighton har overfor friidrettsmagasinet Track & Field News forklart sitt valg med at det i den individuelle friidretten er opp til ham selv, «i egne hender».

– Det var en vanskelig beslutning med tanke på at jeg vokste opp med amerikansk fotball. Men til sist var det enkelt. Jeg vet jeg kan fikse det, mener Erriyon Knighton.

– Jeg vil vinne mot de beste. Men jeg vet at de ikke vil la meg slippe lett, så jeg kommer til å trene knallhardt, sa han til Track & Field News for et halvt år siden.

På spørsmål - da - om han trodde OL i Tokyo i juli/august «er en mulighet», svarte han at han trodde det hvis han «trente hardt nok». Han vil få tildelt OL-billetten med en topp tre-plassering i finalen.