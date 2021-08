KJÆRESTER: Oda Djupvik var både stolt og rørt etter at Karsten Warholm løp inn til verdensrekord og OL-gull. Arkivbilde fra 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Warholms kjæreste om rekordløpet: − Det kom både tårer og latter

Da Karsten Warholm løp inn til OL-gull og verdensrekord natt til tirsdag, satt kjæreste Oda Djupvik alene hjemme i Oslo. I ettertid er hun glad for det.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg var så nervøs. Jeg er normalt sett ganske rolig, men denne gangen var jeg nesten kvalm. Jeg tenkte nesten jeg er glad for at jeg fikk se det alene. Det kom både tårer og latter, sier Djupvik til VG.

Hun forteller at det fortsatt ikke har sunket inn det hun natt til tirsdag fikk se på TV-skjermen alene i leiligheten i Oslo. Kjæresten Karsten Warholm løp nemlig 400 meter hekk på 45,94. Han knuste sin egen verdensrekord med over syv tideler.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

– Med en gang han startet så jeg at han var knallsterk. Men så ble jeg bekymret når det nærmet seg siste hekk og (Rai) Benjamin nærmet seg ryggen til Karsten. Men tenk å akselerere der? Den avslutningen var så sterk, sier Djupvik stolt.

Sist gang de to pratet sammen var dagen før rekordløpet. Da ble hun sjokkert over hvor rolig Warholm var som kunne fortelle at han lå strakt ut og slappet av med stoisk ro. Hun tror det kan forklares med jobben han har lagt ned i tiden før.

For hennes del ble det en natt med lite søvn før hun sto opp en times tid før rekordløpet. Hun måtte også gnikke seg litt ekstra i øynene da hun så tiden komme opp på skjermen.

Oda Djupvik var til stede da Karsten Warholm vant sitt første VM-gull i London for tre år siden og da han vant sitt andre på rad i Doha i fjor høst:

– Det kan nesten ikke beskrives med ord at en nordmann tar gull i OL på den måten. Og det 45-tallet visste ikke jeg var noe man så etter. Jeg trodde ikke det var fysisk mulig. Det må de ha glemt å fortelle til meg. Jeg trodde det skulle bli oppdatert etter hvert, sier hun og ler før hun følger opp:

– Jeg var lettet for OL-gullet for det har vært snakket såpass mye om. Jeg er superglad. De fortjener det så enormt mye etter å ha jobbet så beinhardt som de har gjort.

OL-mesteren og rekordholderen skal nå ha noen dager i Tokyo før snuten vendes hjemover igjen på fredag, ifølge Djupvik.

– Er du på plass da for å ta ham imot?

– Nå blir det mye jobb for meg fremover. Jeg skulle ønsket jeg kunne gått på jobb med denne følelsen hver gang. Men jeg ser for meg at jeg skal få møtt ham når han lander. Det er ikke bestemt enda, men jeg håper på det.