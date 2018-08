TRE BRØDRE: Norsk pressetreff med brødrene Filip, Henrik og Jakob Ingebrigtsen til venstre. Til høyre de belgiske gullvinnerne fra siste EM: Jonathan, Kevin og Dylan Borlee. Foto: BJØRN S. DELEBEKK og AP

Se, Ingebrigtsen-brødrene er faktisk ikke HELT unike

Publisert: 11.08.18 19:22 Oppdatert: 11.08.18 20:30

FRIIDRETT 2018-08-11T17:22:56Z

OSLO/BERLIN (VG) Det var tre bla’ Ingebrigtsen i aksjon på 1500-meterfinalen i EM fredag. Men de er faktisk ikke helt unike som brødre i friidrettstoppen.

Under EM i friidrett for to år siden var det nemlig tre brødre på det belgiske laget som vant gull på 4 x 400 meter stafett.

Tvillingene Jonathan og Kevin (nå 30) og Dylan Borlée (25) tok gull sammen med Julien Watrin.

Fredag kveld tok Kevin og Jonathan henholdsvis sølv og bronse på 400 meter i EM, et løp der Karsten Warholm endte sist.

– Kanskje vi er mer unike etter som vi er tvillinger, sier Jonathan da VG møter ham i intervjusonen på Olympiastadion – etter semifinalen.

– Hva synes du om Ingebrigtsen-brødrene?

– Det er store idrettsutøvere. De er sterke. De kan bli nummer én, to og tre på 1500 meter. Det ville være utrolig for dem å gjøre en slik suksess, sier Jonathan Borlée.

– Jeg har aldri sett andre familier med tre fra samme familie som er med helt i toppen, fortsetter belgieren.

Storesøster Olivia (32) var egentlig den som førte an. Tvillingene Jonathan og Kevin drev egentlig med fotball, men da hun begynte med friidrett, fikk også de lyst til å prøve seg. Da var gutta allerede 16 år gamle.

– Vi så på alle løpene hennes, og så sa én av oss at «hvorfor ikke prøve?». Og slik ble det, forteller Kevin til det internasjonale friidrettsforbundets hjemmeside.

I det belgiske mesterskapet i 2015 var det Borlée for alle pengene. På 400 meter tok Jonathan gull foran Kevin og med Dylan på tredje. Olivia vant 200 meter og tok sølv på 100 meter.

Som Ingebrigtsen-brødrene har de pappa som trener. Jacques tok selv sølv på 200 meter under innendørs-EM i 1983.

– Vi prøver hver dag å presse hverandre. Det er ingen konkurranse, vi prøver bare så hardt som vi kan, å bli best, sier Kevin.

– Selv om vi presser hverandre hver dag, så ønsker vi ikke å slå hverandre, vi vil bare prøve å få det beste ut av hver av oss, sier Jonathan til IAAFs hjemmeside.