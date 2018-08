1 av 4 DOBBEL DOBBEL: Da Jakob Ingebrigtsen vant EM-gull for andre dag, ble det samtidig dobbeltseier til tidenes råeste friidrettsfamilie- Bjørn S. Delebekk

Gullpjokken har ingen grenser!

Publisert: 11.08.18 22:07 Oppdatert: 11.08.18 23:34

Noen som tør å vedde imot at Jakob Ingebrigtsen en dag kommer til å stå igjen som tidenes største norske idrettsutøver?

Hvor i alle dager skal dette eventyret ende?

Allerede før han er voksen, har lillebror Ingebrigtsen vunnet EM-gull for andre kveld på rad.

Og han har gjort det på en måte som er så hinsides suveren .

Med verdens største selvfølgelighet var det 17-åringen som bare peiset på i siste del av løpet også på 5000-meter, med en rå sisterunde på 54 sekunder.

Da storebror Henrik prøvde å utfordre ham på vei inn på oppløpet, bare fløt minstemann avgårde .

Full kontroll i et europamesterskap, som egentlig kommer flere år før han skal ha optimalisert mulighetene for hvor god han kan bli.

Nå har man selvsagt ingen garantier for videre utvikling.

Men all empiri hva gjelder denne unge Ingebrigtsen-broren peker i retning av at et dobbelt europamesterskap bare er starten på det som kan bli en helt unik idrettskarriere. Og det i en idrett med knallhard internasjonal konkurranse.

I årevis har vi rangert Vebjørn Rodals OL-gull på 800 meter fra 1996 blant det aller ypperste som er prestert med det norske flagget på brystet.

Tenk bare på hvor mange muligheter 17-åringen har, i så mange mesterskap fremover, til å vise seg frem også når utøvere utenfor Europa står på startstreken, med alt det innebærer av enda tøffere motstand enn det var i Tyskland.

Storebror Henrik skal ha svært stor ære for å ha kapret sølvmedaljen i går, etter en lang og tung periode med skadeproblemer, og vi vet ikke hva Filip hadde gjort dersom ikke fallet i semifinalen hadde redusert den fysiske tilstanden.

Men det er noe helt, helt ekstra med potensialet til lillebror, som gjør at det ikke finnes en eneste grense for hva dette kan ha endt med den dagen når han, om ørten år, velger å sette karrierepunktum.

Nå er det uansett alltid en vanskelig øvelse å sammenligne stjerner på tvers av grener, epoker og årstider, men selv om ingenting skal forskutteres, er det umulig å la være å ta av litt akkurat nå.

Så særpreget har dette talentet vært over tid, at det har vært forsket på utviklingen hans helt siden han var 11 år gammel.

«Når jeg trodde det var fort nok for ham, så puttet han bare tommelen opp i lufta. Det var helt rått», har forsker Leif Arne Tjelta fortalt om møtet med Jakob Ingebrigtsen som barn.

Etter hvert har testene vist utvikling av en ekstrem terskelfart hos unge Jakob, et mål på hastigheten han er i stand til å holde i en time.

Han har også det forskeren beskriver som en enormt rasjonell løpsteknikk, som hjelper ham med det elleville oksygenopptaket i superfart.

Nå er det store spørsmålet hvor mye mer han kan forbedre seg i årene som kommer, når kroppen blir helt ferdig utviklet.

Det vil tiden vise, men det er grunn til å glede seg til det som skjer om drøyt 700 dager.

Da er det OL i Tokyo.