ENSOM MAJESTET: Delphine Poirot tok det klareste gullet under NM i friidrett på 3000 meter hinder. Hun var nemlig den eneste som stilte til start. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Poirot om det absurde gullet: – Det var kjemperart

FRIIDRETT 2018-08-19T07:09:35Z

BYRKJELO (VG) Delphine Poirot løp 3000 meter hinder for første gang under NM i Byrkjelo. Før start var hun garantert gull - hvis hun kom til mål.

Publisert: 19.08.18 09:09

– Det var kjemperart på startstreken. De som organiserte sa «gratulerer og god tur» før start. Ikke lykke til. Det er rart å tenke på at det er NM, men det var en kul opplevelse, sier Poirot til VG.

Etter at Karoline Bjerkeli Grøvdal måtte trekke seg grunnet sår hals og forkjølelse, var hun eneste deltager på 3000 meter hinder.

– Det var veldig skummelt. Spesielt fordi det var første gang jeg løp hinder. Det var ikke som planlagt, sier Poirot.

Bakgrunn fra orientering

23-åringen er fransk statsborger. Hun løper også orientering. Tidligere i år deltok hun i VM.

– Jeg skulle ønske det var litt flere med, men ikke så mange fordi jeg var litt redd for hinder med mange folk. Jeg tenker det kunne blitt kaotisk. Men når jeg hørte at Karoline ikke stilte, synes jeg det var veldig skummelt for da fikk jeg all oppmerksomheten, sier Poirot.

Takker publikum

I det våte, vindfulle været kom BUL-løperen i mål til tiden 11.29,46.

– Det var kjempekult og det gikk greit. Jeg fokuserte bare på hinder for hinder og tenkte kun på konkurransen, også var det så mange som heiet på meg. Det var snilt, forteller Poirot.

– All ære til hun som sto på i regnet. Så er det litt kjedelig med kun en som løper, sier Kjetil Hildeskor, generalsekretær i forbundet.

– Litt synd på henne

Karoline Bjerkeli Grøvdal skulle ønske flere stilte til start.

– Det er litt synd på henne, men sånn er det. Det har vært få på denne NM-distansen her, sier Grøvdal til VG.

Hun håper hennes ferske EM-bronse på øvelsen kanskje kan inspirere andre til å prøve.

– Jeg håper jenter får lyst til å løpe mer hinder. Vi trenger større rekruttering. Men det er en krevende distanse og unge synes sikkert det er litt utfordrende, men jeg håper flere prøver seg.

Grøvdal satser på Brussel

Grøvdal hadde planlagt å løpe, men formen var ikke bra da hun våknet lørdag. Hennes siste store mål for sesongen er Diamond League-finalen i Brussel.

– Nå har jeg 14 dager igjen til den. Der har jeg lyst til å løpe fort. Det er min siste mulighet til å løpe en god tid i år, og jeg er i den finalen. Det henger høyt, så da må jeg bli skikkelig frisk.

I NM i fjor satte Grøvdal norsk rekord med 9.13.35 på øvelsen, og sørget da for tidenes seiersmargin ved å være nærmere to og et halvt minutt foran sølvvinneren.

Poirots gulløp lørdag hadde holdt til sølv i fjor.