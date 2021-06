MÅ BLI HJEMME: CeCe Telfer hadde håp om å delta for USA i sommer-OL, men får ikke anledning til å kvalifisere seg. Foto: Elizabeth Frantz/The New York Times

Transkjønnet fikk startnekt i OL-kvalifisering

CeCe Telfers OL-drøm er over. For høye testosteronnivåer førte til at 26-åringen fikk startnekt i den amerikanske OL-kvalifiseringen.

Av NTB og Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

Telfer var listet blant de kvalifiserte for de innledende heatene på 400 meter hekk fredag. Men ifølge det amerikanske friidrettsforbundet får hun likevel ikke delta på grunn av for høyt nivå av testosteron.

26-åringen, født som Craig Telfer, konkurrerte inntil 2017 på herrelaget ved Franklin Pierce-universitet. Etter kjønnsskiftet ble hun tatt inn på kvinnelaget i 2019.

Samme år ble hun den første transkjønnede som har vunnet et løp i NCCA, forbundet som organiserer sport på college- og universitetsnivå i USA, på favorittøvelsen 400 meter hekk.

Tidligere denne uken ble den transkjønnede vektløfteren Laurel Hubbard (43) klar for OL.

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) innførte i 2019 nye regler som setter en grense for testosteron på 5 nmol per liter i øvelser fra 400 meter opp til en engelsk mil (1609 meter).

Telfers manager David McFarland sier til AP at hun respekterer avgjørelsen.

– CeCe har blikket rettet framover og fortsetter å trene. Hun vil snart konkurrere igjen, både nasjonalt og internasjonalt.

– Hvis CeCe oppfyller kravene i fremtiden kommer vi til å ta henne hjertelig i mot og la henne delta i internasjonale konkurranser som et medlem av Team USATF (USA Track & Field, friidrettsforbundet), skriver forbundet i en uttalelse.