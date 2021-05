TO MÅNEDER IGJEN: Jakob Ingebrigtsen sesongdebuterer utendørs i Gateshead i England neste søndag sammen med storebror Henrik Ingebrigtsen. Bildet er fra friidretts-VM i Qatar i september 2019. Moren Tone kan skimtes bak Gjert Ingebrigtsen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gjert Ingebrigtsen om Jakobs sesongdebut: − Risikabelt å hente ut for mye krutt

Jakob Ingebrigtsen (20) og Henrik Ingebrigtsen (30) sesongdebuterer utendørs i Diamond League-premieren i engelske Gateshead - selv om det innebærer en ny coronakarantene da de kommer tilbake til Norge.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Vi er vant med karantenene. De har vi hatt 10 til 15 av. Vi ble ferdig med den siste karantenen i dag, svarer Gjert Ingebrigtsen på spørsmål om hvordan de vil løse de forskjellige karantenebestemmelsene som vil gjelde for dem i forbindelse med stevnet i England neste søndag.

For fire dager siden uttalte han til NTB at det ville være uaktuelt for hans gutter å skulle «sitte sju-åtte dager på karantenehotell» ved ankomst Norge etter opphold i land utenfor EØS- og Schengen-land. Disse reglene ble innført 9. mai, og NRK skrev at brødrene Ingebrigtsen av den grunn trolig måtte trekke seg fra Diamond League-åpningen i Gateshead 23. mai.

– Nå er det gjort unntak for UK (Storbritannia), som ikke er med i Schengen, sier Gjert Ingebrigtsen i dag, lørdag - åtte dager før Jakob Ingebrigtsen og Henrik Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter og 5000 meter nordøst i England.

Tilbake i Norge igjen må de i «vanlig» karantene, som etter en nødvendig arbeidsreise. I praksis syv dager i eget hjem.

Gjert Ingebrigtsen forteller at han og sønnene helst ville reist fra Sandnes fredag. Men fordi flyavgangene er færre enn normalt, vil de dra og være på plass i Gateshead ved Newcastle først lørdag - to uker etter at de kom tilbake fra et lengre treningsopphold i høyden (2350 meter over havet) i spanske Sierra Nevada.

– Det er vanskelig å toppe noe når man kommer fra slike forhold, svarer Gjert Ingebrigtsen på spørsmål om Jakob Ingebrigtsen kan komme til start i Gateshead i formmessig spisset utgave.

– Det er for risikabelt å hente ut for mye krutt på denne tiden av året, tilføyer han.

I et intervju publisert på Diamond Leagues hjemmeside uttaler Jakob Ingebrigtsen at han har trent hardt den siste tiden, men at han liker å teste seg i konkurranser.

Jakob Ingebrigtsen ble - etter noe om og men - europamester innendørs i begynnelsen av mars:

– Dette løpet vil være en god anledning til å se hvor jeg befinner meg i oppkjøringen til OL, sier Jakob Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen bemerker at hans yngste løpersønn «ikke er hvem som helst lenger i dette sirkuset.»

– Han kan ikke gjemme seg bak i køen. Og han har et navn i Storbritannia. Jeg vet ikke hvorfor. Men antakelig appellerer han til folk der borte, fordi britene har et spesielt forhold til løping og han er en helt vanlig gutt, mener Gjert Ingebrigtsen.

Han sier at Jakob Ingebrigtsen «alltid er giret», det er alle sønnene hans. Denne gangen gleder han seg imidlertid mest til å se eldstemann Henrik i et Diamond League-stevne igjen.

Henrik Ingebrigtsen løp en god 5000 meter på Bislett i fjor sommer:

– Henrik har jo ikke noen problemer med å komme til OL i henhold til de vanlige kvalifiseringskravene (inkluderer ranking-poeng). Men for ham er det ikke godt nok. Han vil klare tidskravet, og ha en grei følelse. Han er jækla «fit» for øyeblikket, sier Gjert Ingebrigtsen.

På spørsmål om hvordan han forholder seg til at alle Norges OL-utøvere etter alt å dømme vil være vaksinert i god før avreise til Tokyo i juli, svarer Gjert Ingebrigtsen at det siste året har vært litt utfordrende.

– Vi ser det som en stor fordel at så mange som mulig av dem vi treffer på veien til OL er vaksinert. Det er viktig å kunne føle seg trygg. Hvis du ikke er det, går det utover prestasjonene, sier han.

Etter Gateshead skal Jakob og Henrik Ingebrigtsen etter planen løpe i Firenzes Diamond League-stevne 10. juni. Der står ikke 1500 meter på programmet. Det betyr, slik det ser ut nå, at Jakob i likhet med Henrik kommer til å løpe 5000 meter i det stevnet - før de dagen etter å sette kursen for et nytt treningsopphold i sveitsiske St. Moritz.