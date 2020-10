FAMILIELYKKE: Filip Ingebrigtsen vant NM i terrengløp første gang i Skien for halvannen uke siden. Datteren Ellie (8 md.) fikk også en del oppmerksomhet. Mamma Astrid Mangen Ingebrigtsen til høyre. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Filip Ingebrigtsen: − Har drømt om å være far siden jeg var en unge selv

IDRETTSHØGSKOLEN (VG) Filip Ingebrigtsen (27) er mildt sagt begeistret over å være forelder til Ellie (8 md.) og røper at han har drømt om farsrollen siden han selv var en liten gutt.

– Det er kanskje rart for en gutt å si det. Jeg har hatt veldig glede av å ha små søsken og å se dem vokse opp, og å være med på å påvirke dem. Men jeg har alltid drømt om å få unger og være far siden jeg var en unge selv, svarer Filip Ingebrigtsen på spørsmål om han trives bedre som pappa enn han hadde forestilt seg.

Bakgrunnen for spørsmålet – rett etter Filip Ingebrigtsens suverene seier i terreng-NM – er hans hyppige publiseringer av datteren og ham selv på sosiale medier-plattformen Instagram, der 135.000 personer følger ham.

– Og det har absolutt svart til forventningene og har vært mer givende enn jeg har sett for meg, sier han.

Filip Mangen Ingebrigtsen og kona Astrid Mangen Ingebrigtsen (26) fikk sitt første barn, Ellie, i slutten av februar i år. Astrid Mangen Ingebrigtsen var toppidrettsutøver frem til NM i august i fjor. Hun måtte bryte mesterskapet på grunn av graviditeten.

– Det har vært et bevisst valg, sier Filip Ingebrigtsen.

– Jeg har villet prøve å kombinere det å være far og forelder med toppidrett. Det ser ut til å fungere fint, hvis man er et godt team hjemme, tilføyer han.

Han vedgår at det fungerer fint fordi kona har tatt seg av nattlige strabaser og at paret er innforstått med rollefordelingen. Begge skjønner at han må være uthvilt for å utføre jobben han har. Hvis han ikke sover, er det ingen vits å trene.

Filip Ingebrigtsens foreldre, Tone og Gjert Ingebrigtsen, har satt syv barn til verden. På spørsmål om det – i positiv forstand – er en familiesvakhet å være glad i barn, svarer han at han «tror nok» han er litt arvelig belastet.

– Det er en naturlig del av livet og ikke noe man skal planlegge og tilrettelegge; at alt skal være sånn eller sånn. Familie er viktig, og det gir jo jækla mye, da. Det er gøy, sier Filip Ingebrigtsen.

Han vedgår samtidig at det er noe navlebeskuende og egoistisk ved det.

– Du er stolt over ungen din uten at den har gjort noe som helst. Det er en veldig merkelig følelse. De har ikke prestert noe, de kan ingenting, men de er likevel liksom så veldig flinke i alt. Du er så stolt at du holder på å krepere, sier europamesteren (2016) og VM-bronsevinneren (2017) på 1500 meter.

TRE MESTERE: Filip Ingebrigtsen (f.v.) ble europamester på 1500 meter i 2016, Jakob ble det i 2018 og eldstemann Henrik var førstemann da han ble europamester på distansen i Helsinki sommeren for åtte år siden. Bildet er fra friidrettsforbundets mediene- og markedsdager på Norges idrettshøgskole forrige uke. Foto: Hallgeir Vågnes

Han lyktes ikke med å innfri forventningene til suksess under friidretts-VM i Doha for ett år siden.

Rett før han skulle bli far, føk han i løpet av noen dager nærmest verden rundt for å delta i tre konkurranser innendørs. Ett av dem var «bra», to «veldig dårlige». Han sier at han burde ha tålt det bedre enn han faktisk gjorde.

Den siste tiden har han tatt lengre pauser mellom konkurransene, med unntak av oppholdet på en uke fra terrengtriumfen i NM (etter en lang pause) til Hytteplanmila i Hole sist lørdag – som ikke fungerte i det hele tatt.

På spørsmål om det – lengre pauser mellom konkurransene – vil være hans «melodi» fremover, svarer han «ja, kanskje».

– Min kropp, slik den har vært det siste året i alle fall, har trengt lengre pauser for å hente seg inn. Det har jeg ikke helt tatt hensyn til, og jeg ser jo at hvis jeg har tid og roer alt ned etter tøffe påkjenninger, er jeg på en måte tilbake. Men problemet kommer når jeg ikke har tid til det, når det kommer en konkurranse eller et mesterskap, forklarer Filip Ingebrigtsen.

– Jeg har gjort noen viktige erfaringer i år, som jeg vil prøve å få orden på. Jeg trenger egentlig for lang tid til å restituere. Så jeg må – ja, kroppen må tåle de greiene der om man skal prestere i verdenstoppen, sier han.

– Hvilke deler av kroppen din tåler det ikke, eller tåler det dårligst?

– Det er nok «systemet» generelt som ikke klarer å hente seg inn kjapt nok. Det er for stor belastning på pustesystemet og alt mulig. Men man lærer, og får testet det – før det virkelig gjelder og man står der og tenker «hva skjedde nå?», svarer Filip Ingebrigtsen.

Det spørsmålet stilte han seg også 14 dager før han skulle løpe 1500 meter i Monacos Diamond League-stevne 14. august. Fra sin høydetreningsbase i St. Moritz dro Team Ingebrigtsen som vanlig ned til lavlandet på den italienske siden av grensen for å kjøre «en av de tøffeste øktene» foran stevnet i fyrstedømmet. Gresset på fotballbanen omkranset av løpebanen var nyklipt.

– Vi diskuterte det før økten, at de hadde klipt gresset, sier Filip Ingebrigtsen – allergikeren.

– Men det hadde fungert så bra så lenge og jeg tenkte ikke over det da vi var i St. Moritz. Men under økten der (i Italia) merket jeg at det ikke var så lurt. Da var det litt for sent. Jeg måtte bryte med store smerter og pusteproblemer, sier Filip Ingebrigtsen – som endte på 4. plass med årsbeste 3.30,35 (34/100 bak pers) da lillebror Jakob Ingebrigtsen (da 19) satte europarekord med 3.28,64 to uker senere i Monaco.

