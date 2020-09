SOLOLØP: Jakob Ingebrigtsen (20) satte banerekord på Fana stadion da han vant sitt fjerde NM-gull på rad på 1500 meter lørdag. Søndag løper han 800-finalen i mesterskapet i Bergen. Foto: Ørn E. Borgen

Gjert om Jakob: – Kan bli noe sprell utover høsten

BERGEN (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) mener det er greit å avslutte banesesongen nå, «slik den har vært». Men han og trenerfar Gjert Ingebrigtsen (54) er skjønt enige om konkurranselysten hans er så sterk at det kan bli enda «noen sprell» etter at mørket har satt inn.

– Han er såpass bra nå, muskulært og fysisk, at det å gjemme det vekk ville være helligbrøde nærmest, sa Gjert Ingebrigtsen i pressesonen på Fana stadion lørdag etter at Jakob Ingebrigtsen hadde senket banerekorden på 1500 meter i finale-ensom majestet - og kort tid før han spurtet til seier i sitt kvalifiseringsheat på 800 meter.

NM-finalen på den distanse går søndag 14.20 og sendes på NRK. 800-finalen for kvinner starter fem minutter senere, med Hedda Hynne (30) som soleklar favoritt. Lørdag senket hun banerekorden med 95/100, til sterke 2.01,08 i kvalifiseringen.

Hynne kan bli tildelt kongepokalen med det resultatet. Gjert Ingebrigtsen tror ikke Jakob Ingebrigtsens 3.33,93 på 1500-meteren holder til samme påskjønnelse.

– Normalt sett er ikke 3.33 godt nok, sier han.

På den annen side er han strålende fornøyd med det gårsdagens bursdagsbarn har prestert i løpet av den coronaamputerte 2020-sesongen på bane. På spørsmål om han er overrasket, svarer han imidlertid klart nei. Han mener konsekvensene av corona har å gjøre med at Jakob Ingebrigtsen blant annet for en drøy måned siden brøt drømmegrensen på 1500 meter og satte europarekord på distansen i Monaco.

– Får vi «beholde» denne coronaen en stund til og han kan trene godt en stund fremover; han har hatt en ekstrem kontinuitet i treningen. Jeg tror dette er første gang i hans liv at han har holdt seg frisk ett år, påpeker Gjert Ingebrigtsen.

SMITTEVERNET: Gjert Ingebrigtsen på Fana stadion under NM i friidrett. Foto: Ørn E. Borgen

– Han restituerer enormt fort. Med tanke på mesterskap, er jo det gull. Da kan han gå all in hele tiden, tilføyer han.

Han sier at de vil starte opp igjen, det vil så med å trene, fra 5. oktober.

– Men han er konkurranseglad. Du skal ikke se bort fra at det kan bli to til tre gateløp. Vi har lekt litt med tanken om halvmaraton-VM i Polen (17. oktober), men har ikke fått invitasjon, sier Gjert Ingebrigtsen spøkefullt.

– Det kan godt hende det blir noen sprell utover høsten, sier han.

Jakob Ingebrigtsen sier at det som har drevet og motivert ham denne ingen mesterskap-sesongen, «har vært å løpe fort».

– Vanligvis er det å løpe fort og gjøre det bra i mesterskap. Det som driver meg er å løpe fort, og forhåpentligvis løpe fortere enn det folk har gjort før. Det har jeg gjort til en viss grad i år. Men det er fortsatt mulig å løpe fortere, på 1500 meter og andre distanser, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Er du glad for at sesongen er over?

– På en måte er det greit å avslutte sesongen, slik den har vært. Det er rart den er over uten et eneste mesterskap. Sånn sett har det vært en merkelig sesong, svarer han.

– Faren din uttrykker en slags overraskelse over at du restituerer så fort. Er du overrasket selv?

– Nei, jeg kjenner meg selv ganske godt. Jeg har ikke så mye å sammenligne med, jeg kan bare sammenligne med meg selv. Og jeg føler alt står i stil med det jeg har gjort før og det tilstanden er nå, svarer han.

Han er heller ikke overrasket («nei, ikke i det hele tatt») over at 1500-meteren hans lørdag gikk så fort unna som den gjorde. Han var ikke klar over hva Bernard Lagats gjeldende banerekord var, og at han slettet den. På spørsmål om «resten av høsten», svarer han at han kan komme til «å slenge seg med på andre løp».

– For å slippe å trene. Hvis det passer inn, liker jeg godt å løpe løp, sier Jakob Ingebrigtsen.

Publisert: 20.09.20 kl. 09:14