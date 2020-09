GULLGUTT: Karsten Warholm har løpt det ene sololøpet etter det andre, nær rekordraskt, i løpet av den rekordkorte coronasesongen 2020. Søndag skal han etter planen avslutte den med 400 meter hekk i friidretts-NM. Foto: ALBERTO LINGRIA/Reuters

Warholm hylles for rekordløp på rekordtid

Karsten Warholm (24) dynges nærmest ned av superlativer fra friidrettseksperter før han skal avslutte årets på alle måter spesielle konkurransesesong med finalen på 400 meter hekk i friidretts-NM i Bergen søndag.

– Karsten Warholm lyktes ikke med å sette verdensrekord på 400 meter hekk i Roma. Men ved å vinne sitt femte løp, og hans 12 på rad siden forrige sesong, sørget han for noe som er minst like vanskelig: I en sesong som varte knapt en måned, fullførte 24-åringen tidenes beste 400 meter hekk-oppvisning, skriver det velrenommerte friidrettsmagasinet LetsRun.

Magasinets journalist Jonthan Gault er ikke alene om å hylle Norges dobbelte verdensmester etter alle hans stevnerekorder, banerekorder, personlig rekord ...

– Det er helt ekstreme prestasjoner, som blir gjentatt, sier Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes til VG etter førstnevntes oppsiktsvekkende runde i Roma.

– Jeg finner det veldig, veldig imponerende. Det er bare å lese tallene. Det er virkelig flott med tanke på året vi har hatt. Det er vilt, tilføyer han.

I sosiale medier hagler rosen fra tidligere friidrettsstjerner og andre eksperter.

Karsten Warholm var selv ganske høyt oppe etter sitt siste internasjonale løp - men han akter åpenbart ikke å hvile på laurbærene (i likhet med i fjor, da han fortsatte å trene nær umiddelbart etter sitt andre VM-gull på rad):

Verdensrekorden til Kevin Young fra Barcelona-OL 1992 står fortsatt, men Karsten Warholm har i nesten i alle sine 400 meter hekk-løp denne coronaamputerte sesongen vært nær ved å slette 46,78 sekunder fra historiebøkene. Vel å merke i løpet av rekordtid, som blant andre Lets Run påpeker:

Før 2020 hadde ingen - flere enn en gang - løpt 400 meter hekk på 47,10 sekunder eller raskere i løpet av en sesong. Med tiden 47,07 sekunder i Roma torsdag kveld, har Warholm gjort det fire ganger de siste 35 dagene, skriver magasinet.

Og tilføyer at snittiden hans dermed er 47,03 sekunder, som alene er den åttende beste historisk sett.

Her er Karsten Warholms enestående løpsrekke i internasjonale stevner i den OL-utsatte og EM-avlyste 2020-sesongen (tidenes beste tid i parentes).

14. august i Monaco: 47,10 (11), 23. august i Stockholm: 46,87 (2), 8. september i Ostrava: 47,62 (92), 13. september i Berlin: 47,08 (10), 17. september i Roma: 47,07 (9).

Lets Run er også påpasselig med å nevne at Karsten Warholm satte verdensbestenotering på uortodokse 300 meter hekk under Bisletts «Impossible Games»-stevne 11. juni.

– Selvsagt er jeg fornøyd, uttalte Karsten Warholm til arrangøren av «Pietro Mennea»-stevnet i Roma.

– Dette er min tredje beste tid noensinne. Jeg har løpt virkelig «lave» 47-ere regelmessig i år. Jeg er veldig glad. Denne sesongen har gitt meg nyttig erfaring. Det er gøy for meg å komme hit, til det varme været og ingen vind - til forskjell fra Norge hvor det er kaldt nå, og regn, tilføyde Karsten Warholm.

På spørsmål om «verdensrekorden?» svarer han er blitt vant til å snakke om den, og at han elsker det («I love it»), fordi det viser at han har farten inne - og at han er nær ved å slå den.

– Jeg har satt en rekke stevnerekorder denne sesongen og snittiden min er i ferd med å bli veldig god. Jeg er veldig fornøyd med å være på det nivået, uttalte Karsten Warholm til arrangøren på Olympiastadion i Roma.

– Det ligger i kortene at vi skal delta i NM. Vi er jo i karantene og skal teste oss. Så vi kommer ikke før testen er negativ. Men jeg ville bli kjempeoverrasket hvis vi har pådratt oss noe. Vi har vært ekstremt forsiktige. Vi dro med bobil til Sverige, og her har vi med oss 100 kilo med håndsprit og Fjordland og det hele, uttalte Leif Olav Alnes til VG etter Karsten Warholms «sololøp» i Roma.

Finalene på 400 meter hekk på Fana stadion går søndag klokken 14.50 og 14.55 og vises på NRK.

Publisert: 19.09.20 kl. 09:49

