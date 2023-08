LYNKARRIERE: Han er mest kjent som vinner av Farmen og senere mangeårig programleder. Nå er det politikken Gaute Grøtte Grav satser på

BUDAPEST (VG) Dagen etter VM-gull nummer tre er Karsten Warholm (27) klar på at han har mer inne. Han forteller om en kynisk toppidrett, roser sin trener Leif Olav Alnes (66) og uttrykker støtte til Jakob Ingebrigtsen (22).

– Dæven, det var godt med en øl altså. Det var lenge siden altså. Det må ha vært i vinter, sier Warholm og ler.

Han anslår at han var i seng klokken 03.00 etter gullfesten. Warholm ble onsdag den første utøveren med tre VM-gull på 400 meter hekk.

– Det er veldig stas. Jeg hadde det litt i bakhodet at jeg var veldig giret på å innkassere den.

Info Karsten Warholm. * Alder: 27 år (født 28. februar 1996 i Ulsteinvik) * Favorittøvelse: 400 meter hekk * Høyde: 1,87 m * Klubb: Dimna * Trener: Leif Olav Alnes * Meritter på 400 m hekk utendørs: * OL: Ett gull (2021) * VM: Tre gull (2017, 2019 og 2023) * EM: To gull (2018 og 2022) * Diamond League: To sammenlagttitler (2019 og 2021) Vis mer

Han har også verdensrekord på 45,94, OL-gull og to EM-gull. VG møter ham på utøverhotellet i Budapest ved 13-tiden torsdag.

– Hva driver deg? En fotballspiller kan for eksempel bytte lag og liga, Jakob Ingebrigtsen kan veksle mellom distanser. Hva motiverer deg videre til å gjenskape suksessen?

– Jeg føler at å perfeksjonere en distanse vil på måte aldri være mulig. Jeg tror jeg har mer i meg enn jeg har fått ut. Det er noe med det å innkassere flere og flere gull, de største utøverne vinner turneringer gang på gang. Det er sånn du bygger en karriere, ved å bevise deg selv på nytt, sier Warholm og konstaterer:

– 400 meter hekk har aldri hatt så høyt nivå som nå. Derfor er det så givende å bevise posisjonen sin der.

KOMPISER: Bjørn Gulden, toppsjef i Adidas, kom for å møte Karsten Warholm. Han var i mange år sjef for Warholms sponsor Puma.

– Hva tenkte du på da du våknet som verdensmester igjen i dag? Løpet i går, løpet i Zürich neste uke eller OL i Paris neste år?

– Etter hvert som jeg har vunnet flere og flere ting, snur jeg veldig fort. Ja, Paris har allerede begynt å slå meg. Jeg har et halvt øye der nå. Jeg skal fullføre sesongen, og det føles mye lettere nå.

– Hva sier du om egen vinnervilje og mentalitet?

– Jeg tror vinnerviljen min er ganske sterk. Eller jeg vet at den er jævlig sterk. Jeg deler den med Leif Olav Alnes (trener), han også har den på måte. Vi er to som ror i samme retning.

– Samtidig er ikke vinnerviljen så sterk at jeg gjør dumme ting. Jeg føler den er veldig under kontroll. Det er en rasjonell vinnervilje. Jeg vet at man ikke kan få alt her i verden, men jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å vinne.

DUO: Trener Leif Olav Alnes og Karsten Warholm.

– Beskriv Alnes’ rolle i dette, hvordan får han deg til å holde suksessen oppe?

– Leif Olav er en ekstremt kald og rolig person, men han er en enorm tillitvekkende person. Han er en du kan stole på, en som har det moralske kompasset veldig i orden. Han er en som ville gått i krigen for meg.

– Å ha en sånn person rundt seg som alltid bevarer roen og sørger for at balansen er på plass, er spesielt viktig i slike settinger. Mister du hodet i VM-kaoset her, ryker du fort.

– Hvor brutal er toppidretten? Hvordan er kontrasten fra VM i fjor (syvendeplass etter skadetrøbbel) og i dag?

– Skal man overleve idrettsverden og i livet generelt, må du først anerkjenne at verden er faktisk jævlig kynisk. Man blir mindre naiv av å være i idretten. Du innser at det er ingen som unner deg noe, men det går samme veien tilbake. Det viktigste er å ha respekten på plass.

INTERNASJONAL STJERNE: Karsten Warholm i kontakt med Olympic Channel.

I likhet med Warholm, hadde mellomdistanseløper Jakob Ingebrigtsen vært overlegen hele sesongen og vunnet alt før VM. Men 35 minutter før Warholms gull, måtte en sykdomsplaget Ingebrigtsen se seg slått på 1500-meteren av briten Josh Kerr. Narve Gilje Nordås tok bronse.

Warholm føler med den andre store norske friidrettsstjernen.

– Jakob er en vinnerskalle. Jeg vet han vil ha det gullet på 1500 meter. Jeg føler selvfølgelig veldig med ham på at det ikke gikk inn. Men jeg er helt sikker på at den tittelen blir hans en gang. Han er også verdensmester på 5000 meter. Ingen kan ta fra ham det, sier Warholm.

– Han er en vinnerskalle og gir seg ikke på «tørre møkka». Og sølvmedalje er en stor prestasjon, selv om det sikkert føles som et nederlag for ham.

Warholm forteller at han foreløpig ikke har møtt Ingebrigtsen etter løpene onsdag.

– Man må prøve å ta det med fatning. Den beste mannen vinner den dagen uansett. Du kan ikke smykke deg med den tittelen om du er best 364 dager i året, men ikke har dagen da VM-finalen går. Sånn er det, det er den harde brutaliteten i idretten.

– Det hadde plaget meg, men det er mye motivasjon i dette også. Det er OL neste år, og jeg er helt sikker på at dette går i motivasjonsbanken til Jakob.

PS! Mens VM er over for Warholm, løper Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås 5000-meterforsøk kl. 19 torsdag. I heat to er Henrik Ingebrigtsen og Magnus Tuv Myhre. Håvard Bentdal Ingvaldsen løper finale på 400 meter flatt kl. 21.35.