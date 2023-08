SLITEN: Narve Gilje Nordås etter målgang på 5000-meter forsøket.

Nordås innrømmer slitasje: − Jeg må prøve å ikke bli uvenner med alt og alle

BUDAPEST (VG) Løpesensasjonen Narve Gilje Nordås (24) røper at «bråket» rundt Gjert Ingebrigtsens manglende trenerakkreditering tærer på.

Nordås toppet en forrykende sesong med VM-bronse på 1500-meteren – bak Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen. Torsdag tok han seg videre til 5000-meterfinalen med et nødskrik (to hundredeler foran svenske Andreas Almgren) etter en tellefeil.

I etterkant av forsøket var Nordås irritert på spanske Mohamed Katir.

– Jeg skulle til å øke farten med 300 meter igjen, så plutselig går han rett foran meg og setter en albue i siden på meg. Han prøver nesten å få meg over siden, sier Nordås.

Norsk presse prøvde å stoppe Katir i intervjusonen, men spanjolen stoppet ikke. Den spanske mediekontakten pekte på at han ikke pratet engelsk.

– Hva sa du til Katir?

– Ingenting. Jeg gidder ikke å bruke krefter på det. Det er nok ting som tærer krefter om dagen. Jeg må prøve å ikke bli uvenner med alt og alle.

MARGINER: Mohamed Katir var først i mål på forsøket, mens Jakob Ingebrigtsen også hadde full kontroll med feber. Narve Gilje Nordås var to hundredeler foran Andreas Almgren (i gult).

– Hva er det som tærer krefter om dagen?

– Jeg tenker på det evinnelige maset om den akkrediteringen og den konflikten som ligger bak. Jeg blir spurt en del om det, og folk mener dit og datt. Det er nok å ha uvenner på den siden, jeg trenger ikke begynne å bli uvenn med resten av feltet også, svarer Nordås til VG.

Det spesielle bakteppet i den norske duellen mellom Nordås og Jakob Ingebrigtsen, er at Narve Gilje Nordås trenes av Gjert Ingebrigtsen. Brødrene Jakob, Henrik og Filip brøt samarbeidet med Gjert som trener vinteren 2022.

Før og under VM har det vært stor oppmerksomhet på at Gjert Ingebrigtsen ikke fikk trenerakkreditering til VM. Isteden har Nordås med seg Per Svela, treningskameraten i en årrekke, som personlig trener.

Per Svela og Narve Gilje Nordås.

Nordås har uttalt at han både føler seg motarbeidet av forbundet, samtidig som de legger noe til rette. På en pressekonferanse sist uke, sa Nordås at forholdet med Jakob Ingebrigtsen er «ikke-eksisterende». Tidligere trente de jevnlig sammen.

– Får du mange meldinger om på dette på telefon eller i sosiale medier?

– Ikke direkte. Men det er et par som har behov for å si at du er en idiot. Men det er en del av «gamet» naturligvis, du kan ikke bli likt av alt og alle.

– Du sa tidlig i mesterskapet at dere klarte å holde fokus på det sportslige, men har dette kostet mer enn du har sagt tidligere?

Info Narve Gilje Nordås: * Alder: 24 år (født 30. september 1998) * Klubb: Sandnes * Meritter: * VM (2023): Bronse (1500 m) * Aktuell: Tok bronse på 1500-meteren i friidretts-VM i Budapest onsdag *Har denne sesongen senktet persen på 1500 meter fra 3.36 Vis mer

– Nei, folk får mene hva de vil. Men jeg bruker nok litt vel mye tid på mobilen og på å lese meldinger, som stort sett er gratulasjoner etter i går, sier Nordås.

– Hva svarer du de som kaller deg idiot?

– Ingenting, kanskje sånn «haha». Men stort sett lar jeg det ligge.

24-åringen fra Voll på Jæren sier at han kun sov fra rundt kl. 3–6 natten etter VM-bronsen. Gjert Ingebrigtsen så ikke bronseløpet på stadion, men på hotellet.

– Det første han sa (da jeg kom tilbake) var: «Nå legger du fra deg mobilen. Gå og legg deg. Få i deg noe mat». Det var ikke så lett, sier Nordås.

PS1! 5000-meterfinalen går søndag kveld kl. 20.20.

PS2! Henrik Ingebrigsten og Magnus Tuv Myhre røk ut i forsøket.