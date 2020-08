HOLDT IKKE HELT INN: Jakob Ingebrigtsen følte seg litt sliten da han igjen ble slått av Timothy Cheruiyot. Denne gangen i Stockholm. Bildet er fra duellen i Monaco for ni dager siden. Foto: Valery Hache / POOL / AFP POOL

Jakob Ingebrigtsen måtte gi tapt igjen

Jakob Ingebrigtsen (19) måtte se seg slått av Timothy Cheruiyot (24) enda en gang på 1500 meter da han ble nummer to med 3.30,74 i Stockholms Diamond League-stevne.

Timothy Cheruiyot kontrollerte spurten og slo Jakob Ingebrigtsen med 49/100. Australias Stewart McSweyn endte på 3. plass med personlig rekord 3.31,48.

– Alt tatt i betraktning er jeg fornøyd. Det er surt å tape igjen. Men en gang skal jeg slå ham, uttaler Jakob Ingebrigtsen etter å ha tapt nok en duell for regjerende verdensmester Timothy Cheruiyot.

Ifølge Friidrett1 er dette Jakob Ingebrigtsen fjerde beste løp. Filip Ingebrigtsen brøt løpet.

– Han virker for øyeblikket uslåelig, uttalte NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal om Timothy Cheruiyot.

Kenyaneren og Jakob Ingebrigtsen har ifølge NRKs kommentator Jann Post løpt mot hverandre 11 ganger. Den yngste av løperbrødrene Ingebrigtsen har ennå til gode å vinne tvekampen.

– Det kjentes veldig dårlig. Jeg hadde tregere ben i dag. Det kommer nok av løpet i Monaco og treningen i høyden. Men det er bare et tidsspørsmål før jeg slår ham, gjentok Jakob Ingebrigtsen i et intervju med svenske SvT rett etter målpassering.

Alle tre brødrene Ingebrigtsen - Henrik, Filip og Jakob - sto opprinnelig på startlisten til 1500-meteren i Stockholms Diamond League-stevne. Kun de to sistnevnte kom til start søndag ettermiddag på «Stadion», antakelig som konsekvens av at Henrik Ingebrigtsen brøt sitt 5000-meterløp i Monaco forrige fredag.

Det var der Jakob Ingebrigtsen (19) for første gang løp under drømmegrensen 3.30 på 1500 meter. Det vi si, han smadret den med 3.28,68 - og senket dermed sin personlige rekord med mildt sagt oppsiktsvekkende 48/100. Han satte også europeiske rekord og verdensrekord for U20.

Filip Ingebrigtsen (27) ble nummer fire med 3.30,35 - 34/100 bak sin personlige rekord satt samme sted for to år siden.

Kenyas regjerende verdensmester Timothy Cheruiyot vant foran Jakob Ingebrigtsen. Han slo Norges regjerende europamester på distansen med 23/100 (3.28,45).

Storbritannias Jake Wightman og Polens Marcin Lewandowski, som tok 3. plass foran Jakob Ingebrigtsen i VM i fjor, kom henholdvis på tredje- og syvendeplass i Monaco. De stilte ikke til start i Stockholm. Kenyaneren Timothy Sein skulle imidlertid som hare holde følgende fart: 400 meter - 54 sekunder, 800 meter - 1 min og 50 sek, 1000 meter - 2 min og 18 sekunder.

Det vil si verdensrekordfart (3.26).

– Det går fortere enn i Monaco. Det er en drømmesituasjon for Jakob, på mange måter, uttalte NRKs Jann Post og Vebjørn Rodal omtrent halvveis i løpet.

På oppløpet var det imidlertid åpenbart at Timothy Cheruiyot hadda mer krefter å ta av en Jakob Ingebrigtsen, etter at storebror Filip etter alt å dømme slapp opp for dem han hadde rett før - og steg ut av banen.

Ps! Tidligere på ettermiddagen under stevnet på Stockholm stadion søndag, var Karsten Warholm 10/100 fra å slette Kevin Youngs 28 år gamle verdensrekord på 400 meter hekk da han satte europarekord med 46,87 sekunder - ni dager etter at han sesongåpnet med 47,10 sekunder i Monaco.

På 400 meter flatt noen minutter før Team Ingebrigtsens start på 1500 meter, vant Warholm 400 meter flatt på 45,05 - 18/100 bak hans personlige rekord fra 2017.

