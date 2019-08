TILBAKE TIL VM: Sondre Nordstad Moen har klart VM-kravet på 10.000 meter. Her fra VM i London i 2017. Foto: David J. Phillip / TT NYHETSBYRÅN

Sondre Nordstad Moen satte norsk rekord på 10.000 meter

Sondre Nordstad Moen slettet Are Nakkims 29 år gamle norgesrekord på 10.000 meter lørdag kveld. Nordstad Moen klarte også VM-kravet på øvelsen i samme slengen.

Nordstad Moens nye rekord på 10.000 meter lyder på 27:25,5. Den ble satt sent lørdag kveld under Stadionmila i Kristiansand. Are Nakkims tidligere rekord var 27:32,5.

Nordstad Moen klarte med det også VM-kravet på 27:40,0. Nordstad Moens tidligere pers på distansen var 28:06,27.

