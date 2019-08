TILBAKE TIL VM: Sondre Nordstad Moen har klart VM-kravet på 10.000 meter. Her fra VM i London i 2017. Foto: David J. Phillip / TT NYHETSBYRÅN

Moen tok 29 år gammel norsk rekord: - Tror Ingebrigtsen-brødrene tar den og

Sondre Nordstad Moen slettet Are Nakkims 29 år gamle norgesrekord på 10.000 meter lørdag kveld. Moen klarte også VM-kravet på distansen i samme slengen.

Nordstad Moens nye rekord på 10.000 meter lyder på 27.24,2 – ifølge resultatlistene. Den ble satt sent lørdag kveld under Stadionmila i Kristiansand. Are Nakkims tidligere rekord var 27.32,5 minutter fra 1990.

– Det var gøy å ha rekorden. Det var mange år hvor det ikke var noen i nærheten. Sondre er god, sier Nakkim til VG og legger til:

– Jeg tror Ingebrigtsen-brødrene tar den og, om de vil.

Nordstad Moen klarte med det også VM-kravet på 27.40. Nordstad Moens tidligere pers på øvelsen var 28.06,27. Albert Rop ble nummer to foran Harry Sommers i Kristiansand.

Nakkim hadde ikke hørt at hans 29 år gamle rekord var historie da VG ringte lørdag kveld. Men han koser seg med norsk friidrett om dagen.

– Nå er det helt fantastisk nivå, med Karsten Warholm, Ingebrigtsen-brødrene og Sondre. Det er moro å følge med. Jakob Ingebrigtsen er toppen for meg, det må jeg si, sier Nakkim.

Fortjent

Så langt har altså ikke Ingebrigtsen-brødrene løpt en mil, før Henrik løp sin første 10.000 meter på bane noen gang i Krisiansand lørdag, ifølge bloggen Friidrett1. Han fungerte som «hare» for å holde tiden oppe før han brøt etter 8400 meter.

Nakkim gratulerer Moen med ny norsk rekord.

– Det var fortjent. Alle som kan løpe så fort fortjener det, det er mye hard trening som må til over lang tid, det er bare å gratulere, sier Nakkim.

Kun 14 utøvere i verden har løpt 10.000 meter raskere enn Nordstad Moens 27.24,2 i 2019.

28-åringen fra Trondheim har trøblet med skader i lengre tid og ga nesten opp karrieren, men er nå virkelig på bedringens vei. Det lover godt før VM i Doha i månedsskiftet september/oktober.

Nordstad Moen ble i 2017 tidenes raskeste europeer på maraton med 2.05,48 (siden slått av britiske Mo Farah 2.05,11).

