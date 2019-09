PLANEN VAR KLAR: Gjert Ingebrigtsen og friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik foran lag-EM i Sandnes for en måned siden. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Gjert Ingebrigtsen endrer VM-planen igjen: – Skal gjøre seg litt mystisk

BRUSSEL (VG) Gjert Ingebrigtsen (53) forandrer stadig VM-planen for ham og sønnene. Den siste er at de drar til Doha to dager før mesterskapet i den klimaekstreme golfstaten starter. Friidrettsforbundets toppidrettssjef mener det er for sent.

– Det er ingen grunn til å sitte i Doha lenger enn vi må. Vi reiser så sent som mulig. Vi har ikke noe der å gjøre, svarte Gjert Ingebrigtsen på spørsmål fra VG om «Team Ingebrigtsen»s avreise- og ankomst.

– Kommer dere til å reise dagen før det starter?

– Vi får se, svarer Gjert Ingebrigtsen – og viser til at de har reist til Diamond League-stevnene en dag før konkurransestart denne sesongen.

Tidligere har han antydet at de vil reise til VM-byen Doha 22. eller 23. september.

Det vil si fem dager før kvalifiseringsheatene på 5000 meter starter 27. september. Henrik Ingebrigtsen er kvalifisert for den distansen, brødrene Filip og Jakob er kvalifisert for den og 1500 meter, som avvikles til slutt i mesterskapet 27. september til 6. oktober. De to sistnevnte tok andre- og tredjeplassen på 1500 meter i Diamond League-finalen i Brussel fredag kveld.

Friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik har anbefalt Norges utøvere å være på plass i Qatar 10 til 12 dager før de skal konkurrere, av hensyn til akklimatisering. Varmen og luftfuktigheten kan være veldig høy i Doha, også i månedsskiftet september til oktober.

– Vi har diskutert litt med forbundet med hensyn til hvor vi skal være, og når, sa Gjert Ingebrigtsen fredag – foran Diamond League-finalen her i Brussel.

Han vedgår at «vi har surra litt rundt» når det gjelder bestilling av flybilletter. Det bekrefter friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik overfor VG. Han sier at han senest torsdag, altså samme dag som «Team Ingebrigtsen» kom til Brussel, booket om billettene deres.

– Det er ikke enkelt. Vi bestilte billettene i mars, og har booket om flere ganger siden, forteller Slokvik.

På spørsmål fra VG torsdag kveld om de etter Diamond League-finalen skal tilbake til treningsbasen i høyde i St. Moritz eller legge siste del av VM-oppkjøringen til Roma – som flere av de andre norske VM-utøverne – svarer Gjert Ingebrigtsen at de ikke skal til Roma. De skal tilbake til St. Moritz.

– Vi skal være i St. Moritz en stund til, sier han.

Erlend Slokvik hevder imidlertid at billettene som sist ble booket, er med avreise fra Roma til Doha 25. september. Friidrettsforbundets toppidrettssjef sier at han helst skulle sett at de dro 23. september, og han tror de drar til Roma for å forberede seg på varmen som venter i Doha.

Da VG spør Slokvik om hvorfor Gjert Ingebrigtsen sier noe ganske annet, svarer han:

– Han skal vel gjøre seg litt mystisk. Hvis de ikke har vært i varmen før Doha, kommer de til å kjenne det. De skal varme opp ute og ferdes fra hotellet til banen, sier Erlend Slokvik.

les også Gjert Ingebrigtsen langer ut mot Olympiatoppens klimarom-svar: – Usaklig og kunnskapsløs

Selve stadion og banen i Doha er utstyrt med et unikt luftkondisjoneringsanlegg, som gjør at området nede ved banedekket vil holde norsk sommertemperatur uavhengig av den virkelige varmen og luftfuktigheten.

– Har de gjort et dumt valg?

– Nei, men jeg skulle gjerne sett at de kom et par dager før. Vår anbefaling var det, svarer Erlend Slokvik – som tilføyer at «diskusjonen» om reiseopplegget til «Team Ingebrigtsen» er ferdig.

