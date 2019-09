POPULÆR I BELGIA: Filip Ingebrigtsen kom til utøverhotellet i Brussel torsdag kveld, der han ble møtt av autograf- og selfiejegere. Foto: Øystein Jarlsbo

Filip Ingebrigtsen om hovedkonkurrenten: – Vi klør oss litt i hodet

BRUSSEL (VG) Filip Ingebrigtsen (26) innrømmer foran Diamond League-finalen på 1500 meter her i Brussel at distansens bestemann Timothy Cheruiyot (23) gir dem litt hodebry tre uker før VM-åpningen i Doha.

– Vi klør oss litt i hodet for hvordan vi skal gjøre det i VM, uttalte han direkte til NRK og foran resten av det norske pressekorpset da han sammen med trenerpappa Gjert Ingebrigtsen (53) og lillebror Jakob (18) kom til utøverhotellet i Brussel torsdag kveld.

Klør oss litt i hodet-svaret ga han konfrontert med Timothy Cheruiyots ferske og sterke 1.43,11 på 800 meter. Kenyanerens personlige rekord på 1500 meter er 3.28,41, årsbestetiden hans er 3.28,77. Filip Ingebrigtsens årsbeste er 3.30,82, norgesrekorden hans er 3.30,01 – satt i Monaco i fjor sommer.

Jakob og Filip Ingebrigtsen løper klokken 21.18 fredag kveld. Løpet sendes på NRK.

– Å ta skalpen hans (Cheruiyots) henger høyt. Gjør du det, tar du alle de andre og løper fort, svarer Filip Ingebrigtsen på spørsmål om hva som er hans sterkeste motivasjon foran Diamond League-finalen i Brussel fredag kveld (sendes på NRK, start 21.18).

Skalpen sitter selvsagt på Cheruiyot, som har bedt de to fartsholderne fra Kenya om å holde veldig høy fart.

– Det er egentlig som vanlig. Men de første rundene er nok satt. Det vil være flere med på det toget der, sier han om feltets 13 løpere som skal helt til mål.

Filip Ingebrigtsen er sikker på at det Team Ingebrigtsen har gjort frem til nå, vil virke formutløsende i VM. Hvordan det vil virke på kort sikt, det vil si fredag kveld – etter mye trening gjennom NM, lag-EM og forrige 1500 meter i Paris for snaut to uker siden – karakteriserer han som «risiko».

– Er du spent eller usikker nå?

– Jeg er ikke usikker.

– Spent?

– Njaaa, det blir veldig gøy, svarer Filip Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen har løpt raskest av brødrene på distansen i år, med personlig rekord og årsbeste 3.30,16 fra Lausanne i begynnelsen av juli.

Norges VM-tropp (nær 21 utøvere) Disse 15 er klare for VM etter å ha innfridd kravet: Beatrice Llano (Slegge)

Karoline Bjerkeli Grøvdal (5000 m og 3000 m hinder)

Amalie Iuel (400 m hekk)

Hedda Hynne (800 m)

Weldu Gebretsadik (Maraton)

Sondre Guttormsen (Stav)

Håvard Haukenes (50 km kappgang)

Filip Ingebrigtsen (1500 og 5000 m)

Henrik Ingebrigtsen (5000 m)

Jakob Ingebrigtsen (1500 og 5000 m)

Ola Stunes Isene (Diskos)

Eivind Henriksen (Slegge)

Martin Roe (10-kamp)

Karsten Warholm (400 m hekk/400 m)

Sondre Nordstad Moen (10.000 meter) (Sigrid Borge (Spyd, forfall pga. skade) Disse er per dato ikke kvalifisert, men ligger an til å bli invitert av Det internasjonale friidrettsforbundet: Runa Skrove Falch (Maraton)

Lene Retzius (Stav)

Tom Erling Kårbø (3000 m hinder)

Ingar Kiplesund (Lengde) Disse ligger per dato rett utenfor invitasjonslisten:

Tonje Angelsen (Høyde)

Marcus Thomsen (Kule)

Selv om Jakob Ingebrigtsen ble dobbelt europamester i fjor, har Filip Ingebrigtsen en bedre CV på 1500 meter – med EM-gull fra 2016 og VM-bronse fra 2017 (pluss norsk rekord på 1500 og en engelsk mile (1609 meter).

– Jeg har en god følelse inn i mesterskapet. Det har jeg hatt de to siste mesterskapene, sier han med tanke på VM i Doha 27. september til 6. oktober.

Han var i knallform foran EM i Berlin i august i fjor, men falt i semifinalen på 1500 meter og fikk mesterskapet ødelagt på grunn av bristen han pådro seg i ryggen. Foran Diamond League-finalen fredag kveld, den siste konkurransen før VM, sier han at han tidligere denne sesongen har hatt gode sjanser til å løpe under 3.30. Han trodde han skulle «dippe under ganske greit» i Monaco 12. juli, etter årsbeste 3.30,82 i Lausanne uken før.

Men så hadde han en dårlig dag i Monaco, han var litt syk, og havnet på 7. plass med 3.31,81.

Timothy Cheruiyot vant på 3.29,97, foran Jakob Ingebrigtsen på 2. plass med 3.30,47.

