PRIORITERER: Isabelle Pedersen, her under lag-EM i Sandnes tidligere i år, prioriterer bort resten av sesongen for å gå all in mot OL i Tokyo neste år. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Isabelle Pedersen dropper VM og avslutter sesongen

Hekkeløperen Isabelle Pedersen (27) dropper både VM og resten av sesongens konkurranser. Det skriver Norges Friidrettsforbund i en pressemelding.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Pedersen har slitt denne sesongen og vært langt bak fjorårets nivå. I pressemeldingen gjør hun det klart hvorfor hun avslutter 2019-sesongen allerede nå:

– Etter en lang sesong hvor jeg har jobbet veldig hardt med å sikre at treningsmiljøet og alt rundt meg er strukturert og på plass for å kunne takle kravene for resten av min karriere, har jeg og teamet rundt meg tatt beslutningen om å fokusere på å gjøre de riktige grepene inn mot det som vil være det viktigste mesterskapet i min karriere, OL i Tokyo neste sesong, sier Isabelle Pedersen i pressemeldingen fra Norges Friidrettsforbund.

les også Isabelle Pedersen: – Ja, det er min tur nå

Det betyr at Pedersen ikke stiller i VM i Doha, der hun ble regnet som en del av troppen selv om hun ikke har klart VM-kravet denne sesongen. I VM for to år siden var Pedersen et hundredel fra finaleplass, da hun ble nummer fire i sin semifinale. Året før var hun seks hundredeler unna OL-finale i Rio de Janeiro.

– Ett av grepene vi har tatt for å oppnå et best mulig resultat i Tokyo er å droppe VM i Doha slik at jeg kan være klar for en full trening- og konkurransesesong i 2020, sier Pedersen.

Tidligere i sommer sa sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund at Pedersen var inne i VM-planene:

– Hun er inne på rankinglisten. Vi tror at hun kommer til å løpe fortere enn hun gjorde på Bislett. Vi har regnet med henne da vi har booket reise, sier Slokvik til VG for tre uker siden.

les også Hekk-Isabelle: 5/100 fra VM-finale

Hun sier at hun satser mot en full innendørssesong som også inkluderer satsing mot innendørs-VM i Nanjing.

– Også EM i Paris står på planen, men en avgjørelse om å delta der blir ikke tatt før etter OL. Men i planleggingen av sesongen er også dette mesterskapet et mål for 2020, sier hun.

VG har ennå ikke fått kontakt med utøverrepresentant Mario Bassini og toppidrettsjef i forbundet, Erlend Slokvik.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 21.08.19 kl. 13:37 Oppdatert: 21.08.19 kl. 13:53