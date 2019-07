Truet verdensrekorden: Warholm satte europarekord etter to hekkemisser

LONDON/OSLO (VG) Karsten Warholm (23) tror han kan ha tapt mellom to og fem tideler på to misser under hekkeløpet. Den nye europeiske rekorden var 34 hundredeler bak den 27 år gamle verdensrekorden.

Lørdag løp Warholm inn til supertiden 47,12, som er årsbeste i verden, og europeisk rekord, på samme stadion hvor han ble verdensmester i 2017.

Tiden gjør 23-åringen til den syvende raskeste på 400 meter hekk noensinne.

– Det var fantastisk, sier Warholm selv til VG.

– Det er en syk tid. Samtidig bommet jeg på den femte hekken, som jeg traff med kneet. Jeg kom også dårlig av siste hekken. Det er et helt sykt løp. I tillegg til å rote det til... Det er nesten ikke så man ikke tør tenke på det, sier Warholm.

Tiden var 34 hundredeler bak Kevin Youngs verdensrekord på 46,78 fra OL i 1992. Warholm er usikker på hvor mye han tapte på hekkemissene, og at det kan ha vært snakk om to tideler eller fem tider. Midt mellom ligger verdensrekordtiden.

– Jeg må se på det. Men man begynner å nærme seg det skumle tallet alle snakker så høyt om, men nesten ingen klarer, sier Warholm med klar adresse til verdensrekordtiden.

Beste tider 400 meter hekk: 1. Kevin Young 46,78, i 1992

2. Abderrahman Samba 48,98, i 2018

3. Edwin Moses i 1983 og Rai Benjamin i 2018, 47.02

5. Bryan Bronson 47,03 i 1998

6. Samuel Matete 47,10 i 1991

7. Karsten Warholm 47,12 i 2019 Vis mer

Hans gamle bestenotering var på 47,33 fra Bislett Games i juni. Det var sist gang Warholm konkurrerte.

Etter fem uker uten konkurranse og i hans tredje løp for sesongen seilte Warholm fra i ensom majestet, og vant løpet suverent i den engelske hovedstaden. Yasmani Copello var nærmest Warholm med tiden 48,93. Amerikanske Amere Lattin kom på tredjeplass med 49,18.

Warholm var meget fornøyd etter første løpet i Stockholm, da han løp på 47,85 under røffe forhold. I de to siste løpene har han satt europeisk rekord og tok to nye tideler på persen lørdag, etter fem uker utenfor konkurranse.

– Det blir bedre og bedre for hvert løp, sier Warholm.

Warholm er populær i London og spøkte med stadion på seiersintervjuet.

– Han er meget sterk og veldig hard å slå nå, sier konkurrenten Copello til VG.

Warholms største konkurrent, Abderrahman Samba, stilte ikke til start i London. De har ikke møtt hverandre denne sesongen.

Dette var kun Warholms tredje løp denne sesongen. Han har vunnet hver gang han har stilt opp.

– Det er godt å se at planen vår fungerer foreløpig. Vi har øynene på større ting, forklarer han til NRK, og sikter til VM i Qatar i månedsskiftet september/oktober.

Publisert: 20.07.19 kl. 16:21 Oppdatert: 20.07.19 kl. 17:30