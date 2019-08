DÅRLIG OPPKJØRING: Abderrahman Samba har slitt med skader i sommer. Her fra Lausanne i fjor sommer. Karsten Warholm bak i bildet. Foto: ALAIN GROSCLAUDE / AFP

Warholm-rival i trøbbel: Samba kan miste alle løp før VM

Skadeplagene gjør at Karsten Warholms gullrival Abderrahman Samba kan ende uten konkurranser de siste 100 dagene før VM, forteller hekkestjernens manager.

Først hadde han et langvarig hofteproblem. Deretter fikk han et problem med hamstrings, muskulaturen på baksiden av låret. Det har satt ham ut av spill frem til nå.

– Det blir et spørsmål om han konkurrerer før VM. I VM skal han helt klart stille, men han ønsker å være i form før det. Men han har ikke fått gjort det han skulle gjøre, sier Daniel Wessfeldt, Sambas manager, til VG.

Det er Wessfeldt som forhandler frem sine utøveres avtaler. Samtidig som Samba har slitt har Warholm imponert, senest sist helg:

Samba har ikke konkurrert på øvelsen 400 meter hekk siden midten av mai. Og siden rivalens forrige hekkeløp har Karsten Warholm løpt fire hekkeløp som alle har vært på 47-tallet, der det beste løpet var på 47,12 i London. Det er også årsbeste i verden.

Sambas svenske manager sier hekkeløperen per i dag ikke er bekymret med tanke på deltagelse i VM. Men han påpeker at det nå er et åpent spørsmål om Samba konkurrerer før mesterskapet i Doha.

– Det er i prinsippet situasjonen nå. Han må kunne løpe fort for å konkurrere. Det er fortsatt mer enn en måned til VM, men han skulle helst hatt noen konkurranser før det. De neste 10 dagene vil bestemme det, sier Wessfeldt.

Allerede før han senket sin europeiske rekord i London i juli mente NRK-ekspert og tidligere olympisk mester Vebjørn Rodal at regjerende verdensmester Warholm hadde et strupetak på fjorårets beste hekkeløper Samba.

Og i London måtte Samba igjen trekke seg fra start på kort varsel, denne gang på 400 meter. Får han ikke konkurrert før VM har det gått over tre og en halv måned siden han løp 400 meter i Monaco 12. juli, når han stiller til start i mesterskapet i Doha.

Wessfeldt forteller at Samba nå er på treningssamling i Spania, der han blir fulgt opp tett av støtteapparatet.

– Han har akkurat begynt å trene ordentlig. Han hadde begynt å trene ordentlig før London også da fikk han problemer med hamstrings. Han syns det er irriterende at han ikke har kunnet løpe, sier Wessfeldt om utøveren som har motivert Warholm:

Etter rekordløpet i London mente Warholms trener Leif Olav Alnes at skader er den største faren for hans utøver før VM. Karsten Warholm har selv i sommer fortsatt ment at Samba har vært best av de to, selv om han har lagt merke til skadeproblemene til Qatar-løperen.

– Samba har slått meg i seks løp og når det kommer til ham er jeg veldig ydmyk. Men jeg liker å vinne jeg også. Han har vist seg å være min overmann de gangene vi har møttes. Men han kommer til å få kamp hvis vi møtes, sa Warholm til VG etter løpet i London.

VG har ikke fått kontakt med Warholms trener Leif Olav Alnes tirsdag.

Publisert: 06.08.19 kl. 17:14